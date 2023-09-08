163

Губернатор Дмитрий Азаров в Самаре принял участие в выборах

Губернатор Дмитрий Азаров проголосовал в самарской школе №132

Губернатор Самарской области принял участие в выборах главы региона

Губернатор призвал самарцев выполнить свой гражданский долг

Губернатор Самарской области призвал самарцев прийти на выборы

В пятницу, 8 сентября, в Самарской области стартовало трехдневное голосование по выборам губернатора региона, а также депутатов ряда муниципальных образований. Губернатор Дмитрий Азаров отдал свой голос на избирательном участке, расположенном в его родной школе № 132 в Ленинском районе Самары.

В рамках Единого дня голосования проходят выборы губернатора Самарской области, депутатов Думы городского округа Тольятти VIII созыва, депутатов Думы городского округа Сызрань VIII созыва, а также дополнительные выборы депутатов собраний представительных органов власти в ряде других муниципалитетов. Голосование является многодневным – более 1700 избирательных участков будут работать 8, 9 и 10 сентября с 08:00 до 20:00 по местному времени. Губернатор Дмитрий Азаров призвал земляков прийти на выбор и выполнить свой гражданский долг.

«Я обращаюсь сегодня к своим землякам, хочу попросить, чтобы пришли на избирательные участки. Три дня дают возможность голосовать в удобное для каждого человека время, - сказал Дмитрий Азаров. - В субботу и воскресенье есть желание у кого-то выехать за город. И предварительный опрос, а мы уточняли мнение людей, над этим работала областная избирательная комиссия, показал, что проголосовать в пятницу для многих удобнее».

Губернатор отметил, что в последние годы благодаря активности жителей Самарской области, их стремлению обустраивать родную землю в регионе удалось многое сделать.

«У Самарской области прекрасное будущее. Мы заложили фундамент новых побед и новых свершений. Создали условия для привлечения инвестиций в наш регион и укрепили промышленную мощь Самарской области. Мы в два раза за 5 лет снизили уровень безработицы. Создаем новые рабочие места, новые производства, которые, конечно же, будут работать и на благо всей нашей страны, и приносить огромную пользу Самарской области, - отметил Дмитрий Азаров. - Мы приводим в порядок инфраструктуру, построили два моста через две главные водные артерии, а через Волгу, через нашу главную жемчужину, мы мост достроим в следующем году. И, конечно, развитие инфраструктуры, ремонт и строительство дорог создает новые условия для развития нашего региона».

Также в последние годы была значительно укреплена социальная сфера, ее инфраструктура – построено более 120 объектов в системе здравоохранения, 55 детских садов, 11 школ, новые спортивные комплексы, дома культуры, школы искусств.

«Все это - на благо нашей прекрасной Самарской области, для каждого человека. Я уверен, что при поддержке Президента страны Владимира Владимировича Путина, благодаря активности людей мы еще много сделаем», - уверен губернатор.

Яркий пример гражданской активности жителей Самарской области, их участия в преображении региона – результаты масштабной работы по благоустройству городов и муниципальных районов, дворовых территорий. Дмитрий Азаров уверен, что и сейчас самарцы проявят свою неравнодушие за будущее родной земли.

«Мы привели в порядок самые знаковые и значимые для людей места в городах и поселках. Сегодня мы гордимся и новыми набережными, и новыми парками, и скверами, и, конечно же, благоустройством дворов. Все это стало возможным, в первую очередь, благодаря активности людей, благодаря моим землякам. Мы сделали это вместе, - отметил Глава региона. - И я уверен, эта активность будет явлена и сегодня, и в субботу, и в воскресенье. Мы еще раз покажем, как сообща решали задачи, поблагодарим друг друга, и сделаем новый шаг вперед».

Напомним, что узнать адреса участковых и территориальных избирательных комиссий можно на официальном сайте Центральной избирательной комиссии РФ www.cikrf.ru/digital-services, а также с помощью портала Госуслуги. Для голосования необходимо иметь при себе паспорт. При наличии веской причины можно проголосовать и дома. Для этого необходимо письменно или по телефону обратиться в участковую избирательную комиссию до 14:00 10 сентября.

Законность и прозрачность выборов в Самарской области обеспечивает около 6000 общественных наблюдателей, которые работают на всех избирательных участках на территории региона. Курирует деятельность наблюдателей Общественный штаб по независимому общественному наблюдению за выборами.

Фото: Юлия Рубцова