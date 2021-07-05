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ГУ МВД СО: за поддельный сертификат о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность 

5 июля 2021 15:02
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ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции .

Полиция призывает жителей Самарского региона сообщать о случаях получения и использования поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и отрицательных результатов теста.

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает:  за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты».

 Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений на сайте.

 

Фото из открытых источников

Теги: вакцинация поддельный сертификат уголовная ответственность

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