ГУ МВД СО: за поддельный сертификат о вакцинации предусмотрена уголовная ответственность 

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Полиция призывает жителей Самарского региона сообщать о случаях получения и использования поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса и отрицательных результатов теста.

ГУ МВД России по Самарской области предупреждает: за изготовление, приобретение и использование поддельного сертификата о вакцинации или QR-кода, а также других медицинских документов предусмотрена уголовная ответственность.

ГУ МВД России по Самарской области призывает граждан сообщать о ставших известными фактах подделки, продажи и использования документов о вакцинации от коронавирусной инфекции по телефону дежурной части ГУ МВД России по Самарской области: 8 –(846) - 278-22-22 или 112, или по телефонам дежурных частей городских и районных ОВД, номера телефонов можно найти на официальном сайте ГУ МВД России по Самарской области в разделе «Контакты».

Кроме того оставить свое обращение вы можете на сервисе приема обращений на сайте.

Фото из открытых источников