ГУ МВД СО: информация о нападении на учителя одной из тольяттинских школ является ложной

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Комментарии ГУ МВД СО:

«Информация, размещенная в сети Интернет и распространяемая некоторыми блогерами, о происшествии в одной из школ города Тольятти не соответствует действительности. С целью проверки данных сведений на место незамедлительно выехала следственно-оперативная группа, при опросе администрации, учителей и учеников школы информация не подтвердилась. Учебное заведение работает в штатном режиме. В настоящий момент сотрудники полиции устанавливают мужчину, сообщившего недостоверную информацию».

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