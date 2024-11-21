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Сегодня, с начала дня, пожарно-спасательные подразделения 3 раза выезжали на пожары в многоквартирных домах. 
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ГУ МЧС СО: сoблюдайте правилa пожарной безопасности в многоквартирных домах

21 ноября 2024 20:43
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Сегодня, с начала дня, пожарно-спасательные подразделения 3 раза выезжали на пожары в многоквартирных домах. 

Сегодня, с начала дня, пожарно-спасательные подразделения 3 раза выезжали на пожары в многоквартирных домах. 

Домашние вещи в квартирах горели на улице Ташкентской в Самаре, на улице Офицерской в Тольятти и на улице Запорожской в Чапаевске. К счастью, на пожарах никто не пострадал.

Главное управление напоминает, что пожары в многоквартирных жилых домах особенно опасны, так как пламя легко перебрасывается из одной квартиры в другую, происходит быстрое задымление, жильцы могут получить травмы, пытаясь спастись от огненной стихии. И, к сожалению, причиной пожаров в многоэтажках часто являются сами жильцы. Хранение горючих материалов в местах общего пользования, захламление путей эвакуации, неосторожное обращение с огнем – вот типичные нарушения требований пожарной безопасности в многоквартирных домах.

Для предотвращения подобных пожаров Главное управление МЧС России по Самарской области рекомендует придерживаться следующих требований пожарной безопасности:

никогда не курите в постели. Помните, сигарета и алкоголь - активные соучастники пожара;

не курите на балконе и не бросайте окурки вниз;

никогда не оставляйте без присмотра включенные электроприборы;

следите за исправностью электропроводки, не перегружайте электросеть, не допускайте применения самодельных электроприборов и «жучков»;

не закрывайте электролампы и другие светильники бумагой и тканями;

не загромождайте мебелью, оборудованием и другими горючими материалами (горючими жидкостями) балконы (лоджии), а также эвакуационные выходы и лестницы;

не устраивайте склады горючих материалов в подвалах и цокольных этажах, если вход в них не изолирован от общих лестничных клеток;

не оставляйте детей без присмотра, обучите их правилам пользования огнем;

при малейшем запахе газа на кухне или в квартире не зажигайте свет, не используйте открытый огонь – немедленно проветрите помещения, закройте газовый кран и вызовите газовую службу или службу спасения.

При возникновении чрезвычайных ситуаций звоните по единому телефону пожарных и спасателей «101».

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