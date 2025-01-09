ГУ МЧС СО: оперативные итоги новогодних праздников

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За период с 29 декабря по 9 января на территории Самарской области произошло 119 техногенных пожаров, на которых погибли, 2 человека. Пожар с гибелью произошел 31 декабря в городе Самара, на Костромском переулке, (погибли двое мужчин, предварительная причина пожара – аварийный режим работы электропроводки).

30 декабря произошел пожар в кафе в Красноярском районе. Площадь пожара составила 100 квадратных метров. В результате пожара погибших и пострадавших нет. Предварительная причина пожара – аварийный режим работы электрооборудования.

На водных объектах области происшествий не произошло. Проводятся профилактические мероприятия.

Для ликвидации последствий дорожно-транспортных происшествий пожарно-спасательные подразделения привлекались 43 раза. В ДТП погибли 5 человек, пострадали 38 человек.

В этот период ограничения движения для транспортных средств на автомобильных дорогах области вводились 5 раз. Продолжает действовать ограничение движения на 1 участке автомобильной дороги М-5 «Урал» подъезд к городу Оренбург.

На контроле находились 843 мероприятия, посвященные празднованию Нового года и Рождества Христова. В мероприятиях приняло участие более 28 тысяч человек. Чрезвычайных ситуаций и пожаров не произошло.

Если вы стали очевидцем происшествия незамедлительно сообщите о нем по единому номеру вызова экстренных служб – «112». При пожаре звоните по номеру - «101».

Фото: ГУ МЧС СО