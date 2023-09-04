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«Гражданский мониторинг»: проверили отдел полиции У МВД Тольятти

4 сентября 2023 16:54
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В ходе мероприятия проверяющие провели опрос общественного мнения.

В рамках Всероссийской акции «Гражданский мониторинг» председатель Общественного совета при ГУ МВД России по Самарской области Александр Шахов вместе с представителями Общественного совета при Управлении МВД Тольятти Николаем Шаховым и Дмитрием Лоскутовым проинспектировали работу отдела полиции по Центральному району.

При осмотре административного здания общественники отметили ухоженную дворовую территорию, наличие пандуса и кнопки вызова сотрудника для помощи маломобильным гражданам. Затем прошли в помещения, где сотрудники ведут прием граждан, изучили информационные стенды на наличие справочной информации для посетителей, а также пообщались с сотрудниками отдела полиции. Проверяющие убедились, что помещение отдела полиции оборудовано соответствующей оргтехникой и всем необходимым для приема граждан.  Обратили внимание на строгое соблюдение законности, корректное и тактичное общение с гражданами, и условия, в которых жители ожидают приема. 

Также представители общественных советов посетили дежурную часть, служебные кабинеты, провели общий осмотр здания отдела полиции. Ознакомились с условиями и режимом работы.

Общественники провели разъяснительную беседу с личным составом по антикоррупционной тематике, изучили работу с обращениями граждан, поступившими в дежурную часть отдела полиции, оказание государственных слуг, в том числе, в электронном виде.   

Кроме того, общественники познакомились с работой участкового пункта полиции на территории Центрального района, изучили актуальность контактных данных, техническую оснащенность и исправность оргтехники. Замечаний по работе они не выявили.

В ходе мероприятия проверяющие провели опрос общественного мнения. По данным опроса общественного мнения, чувствуют себя защищенными от преступников и посягательств на жизнь, здоровье и имущество 64% респондентов. Доверяют полиции в обеспечении личной и имущественной безопасности 72%, положительно оценивают работу полиции 67% жителей.

В завершение визита общественники пообщались с местными жителями, поинтересовались отзывами о работе полиции, а также рассказали, как пользоваться универсальной картой-путеводителем с QR-кодом, разработанной при поддержке Общественного совета при областном главке и информирующей о государственных услугах, предоставляемых службами и подразделениями ГУ МВД России по Самарской области. 

По итогам проверки представители общественных советов положительно оценили работу территориального органа внутренних дел, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото:    пресс-служба ГУ МВД СО

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