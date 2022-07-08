Я нашел ошибку
Главные новости:
Онлайн-распродажа IKEA формально началась 5 июля. Однако все эти дни наблюдаются сбои в работе сайта магазина.
IKEA возобновит распродажу в России после выходных
Снижение цен — это временная реакция на взрывной рост цен в марте, считают аналитики.
Впервые в истории современной России зафиксирована июньская дефляция
Сейчас уже поступает продукция нового урожая, что исключает возможность дефицита.
Минсельхоз: российский рынок полностью обеспечен картофелем
Захарова обещала Еврокомиссии жесткие меры при сохранении проблемы транзита в Калининград.
МИД: Россия не будет бесконечно ждать решения ЕК по транзиту в Калининград
Штраф за неосторожное обращение с огнем от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч для юридических лиц.
Граждан региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах
Центральное мероприятие прошло на Самарской набережной.
Впервые в регионе прошел фестиваль, посвященный Дню семьи, любви и верности
Каллас занимала пост главы правительства с января 2021 года. 
Премьер-министр Эстонии Кая Каллас объявила об отставке
Уникальный шторм «деречо» — мощный ветер со скоростью до 159 км/ч.
Зеленый шторм накрыл целый штат США
Наверх
Самара  +22 °C, Тольятти  +21 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 61.27
-1.87
EUR 62.05
-2.08
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В Самаре состоится выездной показ Фестиваля уличного кино «Лучшее прошлых лет»
Экстремальный забег с препятствиями «Гонка Героев» в очередной раз пройдет в Самарской области
8 июля Самарский зоопарк отметит "Всероссийский день семьи"
Весь список
  • Публикуем решение суда
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Граждан региона просят соблюдать правила пожарной безопасности в лесах

8 июля 2022 22:48
146
Штраф за неосторожное обращение с огнем от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч для юридических лиц.

В связи с наступлением жаркой погоды, министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды и природопользования Самарской области настоятельно просит граждан соблюдать правила пожарной безопасности на территории лесного фонда

Напомним, в Самарской области с 15 апреля и по 15 октября действует особый противопожарный режим

Штраф за неосторожное обращение с огнем от 4 до 5 тысяч рублей для граждан, от 20 тысяч рублей для должностных лиц и от 300 тысяч для юридических лиц.

Контакты специализированной диспетчерской службы для рассмотрения обращений граждан: 8 (846) 231-00-63.

 

Фото:   минлесхоз СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
По итогам встречи была достигнута договоренность о совместном развитии консерваторского образования в регионе, в частности, особое внимание будет уделено Тольятти.
8 июля 2022  17:09
Дмитрий Азаров договорился о сотрудничестве Самарской области с Российской академией музыки имени Гнесиных
303
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
8 июля 2022  10:00
Во всех автобусах «Самара Авто Газ» пассажиров должны пускать во все двери
321
В ходе совета обсуждались актуальные задачи для дальнейшего развития экономики, региональные меры поддержки людей и бизнеса в условиях санкционного давления.
7 июля 2022  20:11
Дмитрий Азаров на заседании Совета ПФО внес предложения по доработке действующих мер поддержки экономики 
440
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
7 июля 2022  12:58
Дмитрий Азаров добился выделения Самарской области более 9 млрд рублей для завершения строительства трассы и моста через Волгу
1902
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
7 июля 2022  10:49
В Самарской области столбик термометра поднимется до +32 градусов
439
Весь список