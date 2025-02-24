График выплат «детских» пособий в Самарской области в марте 2025 года

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Отделение СФР по Самарской области доводит до сведения граждан, что выплата большинства «детских» пособий осуществляется 3-его числа каждого месяца. В марте в этот день на счета родителей поступят:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям;

выплата в связи с рождением первого ребенка до 3 лет;

пособие на ребенка военнослужащего по призыву.

Получателям ежемесячной выплаты из средств материнского капитала средства поступят по стандартному графику — 5-го числа.

Ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет для работающих родителей будет перечислено на день раньше — 7 марта, поскольку 8 число приходится на выходной.

Отделение СФР по Самарской области напоминает, что зачисление выплат осуществляется в течение суток. Если средства не поступили на счет утром, следует дождаться их зачисления до окончания дня.

Если доставка выплат осуществляется через почтовое отделение, то жители региона получают их в соответствии с графиком работы почты.

Если у вас есть вопросы, вы всегда можете задать их по номеру единогоконтакт-центра(ЕКЦ): 8 (800) 100-00-01. Звонок бесплатный. Также вся актуальная информация размещена на официальных страницах Отделения СФР по Самарской области в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники и Telegram.