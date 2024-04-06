Госавтоинспекторов Тольятти обучают  оказанию первой помощи пострадавшим в ДТП

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В рамках профессиональной и служебной подготовки личного состава Госавтоинспекции Тольятти медицинскими работниками периодически проводятся занятия по обучению сотрудников оказанию первой помощи пострадавшим в дорожно-транспортных происшествиях.



Дорожным полицейским рассказали, как с использованием специальных медицинских укладок сделать искусственное дыхание, остановить кровотечение, привести бесчувственного пострадавшего в сознание, накладывать мягкие повязки.

Занятия подобного рода необходимы госавтоинспекторам, так как зачастую именно они первыми оказываются на месте происшествия. Поэтому квалифицированные действия сотрудников Госавтоинспекции на месте ДТП, включающие в себя своевременное извлечение пострадавшего и оказание ему первой помощи, способны значительно снизить смертность на дорогах, сообщает пресс-служба ГИБДД Самарской области.

Фото: пресс-служба ГИБДД Самарской области