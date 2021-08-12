Городские власти почти отвоевали у бизнесменов крупнейшую зеленую зону Самары

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9 августа 2021 года апелляционная инстанция арбитражного суда отказала в удовлетворении исковых требований «Лагуны». Компания судилась с управлением Росреестра по Самарской области за возможность застроить часть территории лесопарка имени 60-летия Советской власти.

«Лагуна» просила суд признать незаконными решения управления об отказе фирмы в государственном кадастровом учете и государственной регистрации прав на земельный участок площадью 10 тыс. кв. м под магазины и участок площадью 188, 9 тыс. кв. м под многоэтажную (высотную) жилую застройку.

С 2019 года территория лесопарка находится в рекреационной зоне. Это означает, что вести строительство здесь нельзя. Однако, часть лесопарка принадлежит компании «Лагуна», близкой к бизнесмену Бенику Айвазяну. Видимо, такой исход событий не устроил бизнесмена. И в декабре 2020 года компания подала заявление в суд.

В мае 2020 года первая инстанция суда удовлетворила требования «Лагуны», тем самым по сути разрешив застройку территории. Но областное управление Росреестра, департамент градостроительства и администрация Самары подали жалобы на решение суда. И им удалось переломить исход суда в свою пользу. Но у компании ещё осталась возможность изменить решение суда в кассационной инстанции, пишет Обозрение.