«Город Мастеров»: на площади Куйбышева состоится ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества

Я нашел ошибку
Главные новости:
Более 81% из них трудоустраиваются в учреждения здравоохранения Самарской области.
Медколледж имени Нины Ляпиной в Самаре ежегодно выпускает около 900 специалистов
Специалисты этих подразделений обеспечивают сопровождение в период  беременности и организуют профилактические мероприятия.
В Самарской области работают 55 женских консультаций  в медицинских учреждениях
В 2023 году телеуправляемый комплекс впервые обследует подземные коммуникации ПАО «Т Плюс» в Тольятти.
В 2023 году «Т Плюс» обследует тепловые сети Самарской области с помощью робота-диагноста
Регион представили 35 учащихся вузов.
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
А давали взятки два директора обществ с ограниченной ответственностью.
В городе Самаре бывший директор «Фонда капитального ремонта» брал взятки строительными материалами
Главная задача операции – максимально снизить риск возникновения пожаров в жилом секторе зимой.
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Тех профессионалов, от которых зависят комфорт и безопасность каждого пассажира.
В Самаре наградили ведущих специалистов отрасли общественного транспорта и ветеранов
В связи с проведением патриотического мероприятия «Слава защитникам Отечества».
В Самаре 22 февраля будет ограничено движение транспорта
Наверх
Самара  -4 °C, Тольятти  -4 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 74.04
-0.72
EUR 79.13
-0.48
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
Студенты Самарской области приняли участие в  VIII Российско-Китайском молодёжном форуме «Волга – Янцзы»
В частном жилом секторе Тольятти прошла операция «Отопление» - 2023
Самарцев приглашают принять участие в новом, уже третьем благотворительном походе с собаками породы хаски
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

«Город Мастеров»: на площади Куйбышева состоится ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества

21 февраля 2023 16:50
129
«Город Мастеров» откроет гостям ярмарки удивительный мир авторского искусства мастеров и дизайнеров Самарского региона.

В течение масленичной недели в Самаре проходят творческие программы, направленные на популяризацию традиционной культуры народов России.

В воскресенье, 26 февраля, на площади Куйбышева с 11.00 до 16.00 состоится ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город Мастеров». Посетителей и участников ярмарки ждет традиционная выставка самоваров, насыщенная программа мастер-классов по народным ремеслам и промыслам, декоративно-прикладному творчеству.

«Город Мастеров» откроет гостям ярмарки удивительный мир авторского искусства мастеров и дизайнеров Самарского региона. Жители и гости Самары смогут приобрести оригинальные подарки для себя и своих близких - авторские игрушки, сувениры, украшения, посуду из керамики и дерева, корзины из лозы и сумки из текстиля, предметы интерьера и ещё много уникальных изделий ручной работы. В ярмарке примут участие более 120 ведущих мастеров.

Подать заявку на участие в ярмарке можно до 24 февраля (включительно) по адресу электронной почты: pscenter7@mail.ru (Масленица) или по телефону (846) 331-23-55.

Разнообразные творческие программы подготовили учреждения культуры. Дома культуры приглашают принять участие в конкурсах по изготовлению главного символа Широкой Масленицы – ростовых кукол «Маслена». Прием конкурсных работ продолжается до 25 февраля (включительно). Итоги будут подведены в воскресенье, 26 февраля, а гостей ждут интересные мастер-классы, беседы о народных традициях, выставки, концертные программы. Подробная информация размещена на официальных сайтах и страницах учреждений в социальных сетях.

 

Фото:   администрация Самары

Теги: Самара

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
Новости по теме
Более 81% из них трудоустраиваются в учреждения здравоохранения Самарской области.
21 февраля 2023, 18:35
Медколледж имени Нины Ляпиной в Самаре ежегодно выпускает около 900 специалистов
Более 81% из них трудоустраиваются в учреждения здравоохранения Самарской области. Здравоохранение
69
Специалисты этих подразделений обеспечивают сопровождение в период  беременности и организуют профилактические мероприятия.
21 февраля 2023, 18:24
В Самарской области работают 55 женских консультаций  в медицинских учреждениях
Специалисты этих подразделений обеспечивают сопровождение в период  беременности и организуют профилактические мероприятия.   Здравоохранение
55
Тех профессионалов, от которых зависят комфорт и безопасность каждого пассажира.
21 февраля 2023, 17:15
В Самаре наградили ведущих специалистов отрасли общественного транспорта и ветеранов
Тех профессионалов, от которых зависят комфорт и безопасность каждого пассажира. Общество
113
В центре внимания
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
21 февраля 2023  13:47
На выступление Президента в Гостином дворе приглашены полторы тысячи человек
182
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
21 февраля 2023  13:15
Определены победители викторины, приуроченной к выпуску 50-тысячной карты жителя Самарской области
192
Стороны обсудили развитие региона и реализацию ряда ключевых проектов на его территории.
20 февраля 2023  19:04
Дмитрий Азаров встретился с Председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко
424
Глава региона подчеркнул, что по всем предложениям региона Министерством были даны конкретные поручения.
20 февраля 2023  17:36
Расчистка рек, берегоукрепление и ликвидация объектов накопленного вреда: Дмитрий Азаров встретился с Главой Минприроды РФ
416
Губернатор Дмитрий Азаров находится с рабочей командировкой в Москве.
20 февраля 2023  14:48
Третья очередь ОЭЗ «Тольятти» и создание кластера беспилотной авиации: Дмитрий Азаров провел встречу с главой Минэконома РФ Максимом Решетниковым
1876
Весь список