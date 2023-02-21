«Город Мастеров»: на площади Куйбышева состоится ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества

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В течение масленичной недели в Самаре проходят творческие программы, направленные на популяризацию традиционной культуры народов России.



В воскресенье, 26 февраля, на площади Куйбышева с 11.00 до 16.00 состоится ярмарка ремесел и декоративно-прикладного творчества «Город Мастеров». Посетителей и участников ярмарки ждет традиционная выставка самоваров, насыщенная программа мастер-классов по народным ремеслам и промыслам, декоративно-прикладному творчеству.



«Город Мастеров» откроет гостям ярмарки удивительный мир авторского искусства мастеров и дизайнеров Самарского региона. Жители и гости Самары смогут приобрести оригинальные подарки для себя и своих близких - авторские игрушки, сувениры, украшения, посуду из керамики и дерева, корзины из лозы и сумки из текстиля, предметы интерьера и ещё много уникальных изделий ручной работы. В ярмарке примут участие более 120 ведущих мастеров.



Подать заявку на участие в ярмарке можно до 24 февраля (включительно) по адресу электронной почты: pscenter7@mail.ru (Масленица) или по телефону (846) 331-23-55.



Разнообразные творческие программы подготовили учреждения культуры. Дома культуры приглашают принять участие в конкурсах по изготовлению главного символа Широкой Масленицы – ростовых кукол «Маслена». Прием конкурсных работ продолжается до 25 февраля (включительно). Итоги будут подведены в воскресенье, 26 февраля, а гостей ждут интересные мастер-классы, беседы о народных традициях, выставки, концертные программы. Подробная информация размещена на официальных сайтах и страницах учреждений в социальных сетях.

Фото: администрация Самары