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Главы муниципалитетов Самарской области принимают активное участие в работе проектных команд Всероссийского форума «Малая Родина – сила России»

31 января 2025 13:52
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Главы муниципалитетов Самарской области принимают активное участие в работе проектных команд Всероссийского форума «Малая Родина – сила России»

30 января 2025 года в Казани полномочный представитель Президента России в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров принял участие в работе пленарной сессии Регионального дня, проходившего в рамках II Всероссийского муниципального форума «Малая Родина – сила России», организованного Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления (ВАРМСУ). Первая региональная сессия форума ранее прошла в Мурманске, в которой также приняли участие представители Самарской области.

В ходе заседания обсуждалась одна из семи национальных целей развития России, установленных Президентом Владимиром Путиным до 2030 года, – комфортная и безопасная среда для жизни и были рассмотрены региональные программы, направленные на её реализацию.

Приветствуя участников сессии, полпред Президента рассказал об итогах этой работы в регионах Приволжского федерального округа. Так по его словам, с 2019 по 2024 год было благоустроено более 6000 общественных территорий и 10000 дворов, а также реализовано почти 230 проектов по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

«В новом цикле нацпроектов к 2030-му году в России планируется благоустроить около 30 тысяч общественных пространств, из них более 6 тысяч - в регионах ПФО», - подчеркнул Игорь Комаров.

Многие эксперты и участники пленарного заседания отметили значимость открытого, доверительного диалога с жителями, их активное участие в вопросах благоустройства. Полпред отметил, что эта работа активно ведется в регионах округа: за 7 лет по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» доля граждан, вовлеченных в обсуждение и оценку программ благоустройства, выросла более чем в 5 раз – до 32%.

По мнению Игоря Комарова, реализация программ благоустройства территорий может быть еще более эффективной за счет усиления управленческих кадров в муниципалитетах; большой потенциал здесь – у патриотически настроенных и наиболее подготовленных участников СВО, которые прошли отбор в рамках президентской программы «Время героев», а также у выпускников аналогичных региональных программ.

Глава Татарстана Рустам Минниханов в своем приветственном слове выразил благодарность руководству страны, Администрации Президента России за поддержку инициатив, направленных на вовлечение граждан в решение вопросов местного значения.

«Муниципальный уровень власти - самый близкий к людям. От того, как выстроено взаимодействие, как быстро решаются вопросы на местах, зависит качество жизни в том или ином муниципалитете. Форум нацелен на то, чтобы проанализировать проблемное поле и отработать инструменты для улучшения жизни в муниципалитетах. Выработанные предложения лягут в основу главного Форума, который пройдёт в апреле», — отметил заместитель начальника Управления Президента РФ по внутренней политике Евгений Грачев.

«Татарстан как дискуссионная площадка по теме создания комфортной среды для жизни выбран неслучайно. Практически любой муниципалитет – это успешная практика. Здесь, в Казани, мы обсудили новые решения в сфере комплексного развития территорий, посмотрели, как благоустраивают прилегающую к объектам здравоохранения территорию. Казанский парк «Малое Чайковое озеро» стал победителем международного конкурса в сфере городских инноваций. В Республике благодаря масштабной программе благоустройства за год приводится в порядок до тысячи дворов. На все эти практики могут опираться в других регионах страны», — отметила сопредседатель ВАРМСУ, член президиума Совета при Президенте РФ по развитию местного самоуправления Ирина Гусева.

Наиболее успешными практиками поделились участники других регионов России, в том числе регионов ПФО. В числе затронутых экспертами тем – соблюдение экологических стандартов при благоустройстве, повышение информированности граждан, подготовка компетентных управленческих кадров, внедрение новых технологий и подходов в процессе благоустройства и др.

Следует отметить, что Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления реализует с 2023 года масштабный федеральный проект «Муниципальный диалог», направленный на развитие и совершенствование местного самоуправления. В рамках проекта осуществляется сбор и аналитика инициатив от муниципальных образований по совершенствованию механизмов управления. Для работы над собранными идеями и запросами создаются федеральные проектные команды по 14 направлениям. Заседания команд проходят в формате стратегических сессий с участием руководителей федерального и регионального уровня.

В 2025 году в преддверии Всероссийского форума «Малая Родина – сила России» заседания команд проходят в разных субъектах по всей стране от Калининграда до Южно-Сахалинска. Главы муниципальных образований Самарской области принимают активное участие в работе команд. Наработанный опыт и победы во всероссийских конкурсах помогают им достойно представлять Самарскую область.

«Федеральные проектные команды — это возможность для муниципалитетов самим влиять на дальнейшее развитие территорий и обозначить самые проблемные точки. В этом огромная заслуга команды ВАРМСУ, которые продвигают инициативы людей и помогают в их реализации. Муниципалитеты уже ощутили эти изменения и готовы участвовать», - подчеркнул исполнительный директор Ассоциации «Совет муниципальных образований Самарской области» Дмитрий Славецкий.

 

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