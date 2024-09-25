Главой Кинеля избран Вячеслав Тимошенко

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Заседание конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность Главы городского округа прошло сегодня, 25 сентября. Претенденты на пост градоначальника представили свои программы социально-экономического развития муниципалитета, отразив в них приоритетные задачи и ключевые направления, которые требуют особого внимания.



По итогам очного собеседования конкурсная комиссия приняла решение рекомендовать депутатам Думы избрать Главой городского округа Вячеслава Тимошенко, человека, который имеет большой опыт управленческой работы в административных органах областной столицы. Депутаты, в свою очередь, рекомендованную кандидатуру поддержали единогласно, вверив Вячеславу Сергеевичу Тимошенко ответственный пост руководителя.



Напомним, что в Кинель Вячеслав Сергеевич прибыл по рекомендации губернатора Самарской области Вячеслава Андреевича Федорищева. За два месяца он познакомился с городом и его жителями, изучил существующие проблемы, обозначил первоочередные задачи и вектор дальнейшего развития.



«Главным в работе, - отметил Вячеслав Сергеевич, - считаю системность и результат. Глубокое погружение в изучение острых вопросов и выстраивание четкого алгоритма действий помогают поэтапно решать проблемы, которые на начальном этапе кажутся сложными и не выполнимыми».



Торжественную присягу на верность служения городу и его жителям избранный Глава принес в присутствии почетных гостей, депутатов Думы, руководителей предприятий и учреждений города, представителей общественных организаций. Торжественная церемония прошла в актовом зале администрации и стала отправной точкой в жизни городского округа во главе с новым лидером.

Фото: кинельгород.рф

