Главное о карьере в Самарской области: в столице региона состоялся молодежный форум Общества «Знание»

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Портрет идеального соискателя, три главных бизнес-направления 2023 года и миф о единственной возможной профессии — эти и другие темы были в центре внимания участников молодежного форума «С места в карьеру». Мероприятие, организованное Российским обществом «Знание» совместно с центром развития предпринимательства «Мой бизнес», состоялось 22 и 23 марта в Самарском национальном исследовательском университете имени академика С. П. Королева. Психологи, маркетологи, предприниматели, руководители проектов, общественные деятели обсудили со студентами региона современные карьерные перспективы.

На открытии форума выступила Директор филиала Российского общества «Знание» в Самарской области Ольга Воронова.

Программа форума была открыта выступлением хедлайнера — координатора образовательной программы «Капитаны» в Самарской области, победителя II сезона Всероссийского конкурса «Лига Лекторов», амбассадора Клуба молодых предпринимателей «Росмолодежь.Бизнес» Екатерины Снигирь. Наставница рассказала о построении карьеры в современном мире.

Спикер назвала актуальные тенденции и развеяла миф о том, что у человека может или должна быть одна профессия на всю жизнь. По ее словам, в настоящее время востребованы кросс-функциональные специалисты, а универсальность стала новой уникальностью. Эксперт прочитала лекцию о профориентации как основе успешной карьеры, объяснила, как понять, что выбранная профессия — это «то самое»: гордость за свое дело, безграничная любовь к нему являются главными признаками правильно выбранного направления.

«Мы часто говорим о том, как важно вводить профориентацию в школах, но именно «вторая волна» очень необходима студентам. Для меня как лектора большая радость помочь ребятам осознать, что каждый человек на протяжении всей жизни находится в поиске. И это нормально. Самое главное — у нас в стране есть действительно много вариантов для самореализации. Форум «С места в карьеру» — это еще одна возможность для молодых людей задуматься о планировании своего будущего. Ведь уже сейчас они могут подобрать стажировки, проекты, работы, которые позволят приблизиться к карьере мечты», — сказала Екатерина Снигирь.

Стратегический маркетолог, CEO технологической компании, трекер Фонда развития интернет-инициатив Алексей Добрусин выступил с лекциями о востребованном в сегодняшней России бизнесе и об инвестировании.

Наставник перечислил три перспективных в 2023 году направления для реализации бизнес-идей: информационные технологии, сельское хозяйство и продажа товаров на маркетплейсах.

«Принимая решение о выборе ниши для развития бизнеса, ориентируйтесь на свои истинные убеждения, на то, что вам по душе, а не на прибыльность сферы. Нужно четко понимать, на что вы хотите потратить ближайшие 10 лет своей жизни. Часто молодые люди принимают ошибочное решение, полагая, что если ниша прибыльная, скажем строительство, то их неизменно ждет успех. Но ни в какой сфере не будет много денег, если человек не следует за своими истинными желаниями, не горит всей душой выбранным делом», — отметил Алексей.

Спикер озвучил основные рекомендации при поиске инвесторов: их лучше искать в отраслевых сообществах, не вести переговоры только с одним потенциальным спонсором и делать не подробные бизнес-планы, а небольшие финансовые модели.

Доцент кафедры управления человеческими ресурсами Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Елена Солодова рассказала о том, как составить резюме, пройти собеседование и получить работу мечты. По словам Елены, идеальный соискатель должен сопоставить свои навыки и качества с требованиями вакантной должности. Также необходимо провести SWOT-анализ своих качеств, определить личное конкурентное преимущество.

«Помните: идеальный сотрудник не опаздывает на собеседование, выглядит опрятно, осведомлен о деятельности компании, уверен в своих силах, уважительно отзывается о бывшем работодателе, говорит четко и по существу. Деньги для него не единственный фактор мотивации трудовой деятельности. И, конечно, телефон соискателя переведен на беззвучный режим», — подчеркнула Елена Солодова.

Своими знаниями и личным опытом также делились создатель и совладелец бренда одежды, резидент и член совета Делового клуба ETALON, блогер Евгений Ковешников, менеджер в международных и федеральных компаниях, практикующий консультант-психолог Любовь Патрушева, тренер по практической психологии, квалифицированный профайлер-верификатор, НЛП-тренер Дмитрий Ходанович, председатель комиссии по социальному предпринимательству Самарского регионального отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Ольга Кондрашова, директор Самарского джазового «Движения» Денис Рыбаков, заместитель директора Молодежного форума ПФО «iВолга» по образовательной программе с 2020 по 2022 год Елена Князева.

Программу карьерного форума дополнили мастер-классы. Ребята узнали, какие возможности есть в Самарской области для успешных карьерных начинаний студентов, для запуска стартапов. Мастер-классы провели амбассадор VK Платон Васильев, представитель ООО «Газпром межрегионгаз Самара» Виктория Замятина, представитель компании FG-Consulting Иван Игнатов и другие эксперты.

В завершение форума состоялась ярмарка профессий — участники показали свои резюме потенциальным работодателям, прошли собеседования у представителей крупнейших компаний региона, сообщает пресс-служба Российского общества «Знание».

Фото: Российское общество «Знание»