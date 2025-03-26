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Глава минтранса СО вошел в общественный совет парпроекта «Безопасные дороги»

26 марта 2025 17:53
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Основная цель проекта партии - повышение безопасности дорожного движения.

Министр транспорта и автомобильных дорог Самарской области Сергей Карпов вошел в состав общественного совета федерального партийного проекта «Безопасные дороги» партии «Единая Россия» по Самарской области.

Основная цель проекта партии - повышение безопасности дорожного движения.  В рамках рабочего совещания с участием главы областного Минтранса координатор партийного проекта в регионе Алексей Степанов рассказал об его основных направлениях работы.

Одно из них – контроль за ходом и исполнением дорожных работ в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» С 2019 по 2024 годы при участии регионального отделения «Единой России» проведено более 30 инспекционных поездок для оценки качества ремонта дорог и создания сопутствующей инфраструктуры.

Сергей Карпов предложил продолжить проведение совместных мониторинговых мероприятий по приведению в нормативное состояние дорог в регионе, в том числе в рамках реализации нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

По этому нацпроекту в Самарской области в 2025 году запланированы работы по ремонту более 200 км дорог регионального значения, а также улично-дорожной сети в Самаре и Тольятти.

Еще более 240 км дорог местного значения будет отремонтировано в рамках предоставления муниципалитетам субсидий из областного бюджета. Напомним, что на эти цели по инициативе губернатора Самарской области Вячеслава Федорищева цели в Дорожном фонде Самарской области предусмотрено 7 млрд рублей.

«Предлагаю партийным координаторам включиться в работу по инспекции дорог, а также помочь министерству в сборе отзывов и мнений от населения по дорожному ремонту, и определению наиболее важных, первоочередных дорожных объектов для включения их в план работ», - отметил Сергей Карпов.

Также участники совещания обсудили варианты взаимодействия по реализации проекта «Дом – школа – дом», направленного на обеспечение безопасного движения участников от места проживания до места учебы. В ближайшее время для организации работы с учетом приоритетности планируется сформировать окончательный перечень соответствующих территорий, возле которых необходимо обеспечить условия безопасного дорожного движения.  

Взаимодействие министерства и партии будет организовано и по линии пропаганды соблюдения правил дорожного движения детьми дошкольного и школьного возрастов. Одним из совместных мероприятий в этом направлении станет областной конкурс «Безопасная дорога глазами ребенка», торжественное подведение итогов которого запланировано 17 апреля.

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