Глава Самары запретил собственникам земли на острове Поджабный строить дом

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Мэр Самары Иван Носков отказал владельцам участка на острове Поджабный (он же Проран) в строительстве коттеджа. Документ официально опубликован на сайте мэрии 31 декабря 2024 года.

Участок площадью 613 квадратных метров расположен недалеко от базы отдыха «Проран». Решение о запрете использования земельного участка принято профильной комиссией:

— В связи с расположением в границах садово-дачного кооператива, а также отсутствием объектов социальной инфраструктуры, — говорится в документе.

Участок с кадастровым номером 63:01:0801001:1736 находится недалеко от пристани и базы отдыха «Проран» — туда ведет грунтовая дорога. Здесь разрешено садоводство и ведение личного подсобного хозяйства. Соседние участки можно использовать аналогичным образом, а также для размещения туристических объектов и деятельности баз отдыха.

Страсти вокруг острова Поджабного и его владельцев накалились в сентябре 2023 года, пишет 63.ру.