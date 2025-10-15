Глава Камчатки не смог записаться к терапевту на прием

137

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что не смог записаться на прием к участковому врачу, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал «Медицинская Россия».

Об этой ситуации глава региона рассказал на оперативном совещании. По его словам, при попытке записаться к терапевту ему предложили прийти на прием через две недели. Солодов отчитал регионального министра здравоохранения Олега Мельникова и указал на недопустимость такого положения дел.

«Я жду предложений по тому, как это безобразие в короткие сроки прекратить. Сейчас середина октября. Нам нужно менять эту ситуацию», — сказал Солодов.

Он напомнил, что ранее Мельников объяснил невозможность записаться на прием к врачу из-за периода отпусков.

Фото: pxhere.com