И отчитал министра здравоохранения.
Глава Камчатки не смог записаться к терапевту на прием
Таких родителей могут также привлечь по статье за ненадлежащее воспитание своих детей.
Родителям, которые дают ребенку «порулить» машиной, грозит штраф
Новый градоначальник был избран в среду, 15 октября, в ходе внеочередного заседания гордумы.
Главой Жигулевска стал Алексей Иванов
Проект «АкваПОЛИЯ» — это настольная игра, посвящённая сохранению биоразнообразия водных экосистем, особенно пресноводных объектов нашей страны.
Команда из Самарской области - победитель Всероссийского экофорума в номинации «Лучший проект по сохранению биоразнообразия водных объектов» 
Для ремонта линии холодного водоснабжения.
Участок улицы Советской Армии в Самаре временно перекроют
В мероприятии приняли участие 22 субъекта Российской Федерации.
Команда «Динамо Самара» на первом месте во Всероссийских соревнованиях по волейболу 
Он отметил, что главное — правильно определить стадию заболевания и действовать в соответствии с ней.
Советы диетолога по питанию во время болезни
Человек необычайно трудной и удивительной судьбы, Автандил Андриасов поразил самарцев своей новой персональной выставкой.
В СОУНБ открылась выставка работ слепого художника Автандила Андриасова - «Жить вопреки»
Вечер камерной и органной музыки “Бах и вершины романтизма” пройдет в Самарской кирхе
4000 человек из 5 стран мира уже зарегистрировались на забег «Чистый спорт» в Самаре
Самарцам расскажут о работе над фильмом «Модерн губернии»
Глава Камчатки не смог записаться к терапевту на прием

15 октября 2025 22:34
137
И отчитал министра здравоохранения.

Губернатор Камчатского края Владимир Солодов заявил, что не смог записаться на прием к участковому врачу, пишет "Газета.Ru" со ссылкой на Telegram-канал «Медицинская Россия».

Об этой ситуации глава региона рассказал на оперативном совещании. По его словам, при попытке записаться к терапевту ему предложили прийти на прием через две недели. Солодов отчитал регионального министра здравоохранения Олега Мельникова и указал на недопустимость такого положения дел.

«Я жду предложений по тому, как это безобразие в короткие сроки прекратить. Сейчас середина октября. Нам нужно менять эту ситуацию», — сказал Солодов.

Он напомнил, что ранее Мельников объяснил невозможность записаться на прием к врачу из-за периода отпусков.

 

Фото:  pxhere.com

В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
15 октября 2025  13:26
В полуфиналы конкурса «Это у нас семейное» приглашены 30 семейных команд из Самарской области
298
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
14 октября 2025  13:43
Губернатором Самарской области утверждена новая структура регионального Правительства
555
Были подведены итоги выезда в Приволжский район, рассмотрены вопросы проведения прививочной кампании против гриппа, капитального ремонта объектов здравоохранения, противодействия несанкционированной торговой деятельности на территории Самарской области.
13 октября 2025  18:20
Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание в областном правительстве
616
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
13 октября 2025  13:41
Губернатор Самарской области рассказал, когда начнется обновление правительства
561
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
13 октября 2025  10:56
В Самаре уже 93% жилфонда подключили к теплу
439
