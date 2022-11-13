ГИБДД СО:  при ухудшении погодных условий автомобилистам следует быть крайне внимательными на дороге

Госавтоинспекция Самарской области напоминает, что для автомобилистов любые ухудшения погодных условии связаны с рядом сложностей, а любая дорожная ошибка водителя может закончиться трагично.
Уважаемые водители, помните, что при выпадении осадков в виде снега и дождя следует быть крайне внимательными и аккуратными на дороге, а именно неукоснительно соблюдать Правила дорожного движения, избегать резких маневров и торможений, которые могут привести к аварии.
Особо опасными для водителей могут стать дороги вне населенных пунктов.
Также повышенное внимание необходимо в местах возможного появления пешеходов: перед пешеходными переходами, остановками общественного транспорта и перекрестками.
Сотрудники ГИБДД рекомендуют "неопытным водителям" воздержаться от поездок на автомобиле, особенно на дальние расстояния. Начинающие водители нередко попадают в ДТП именно при ухудшении погодных условий, так как не обладают в должной мере необходимыми навыками управления автомобилем в сложных дорожных ситуациях.
Действия каждого участника дорожного движения, в том числе и пешехода, должны быть понятны, предсказуемы и безопасны для всех.
Уважаемые пешеходы! Будьте внимательны при переходе проезжей части, переходите только в установленных для перехода местах, не отвлекайтесь на телефонные разговоры и обозначайте себя на дороге световозвращающими элементами, особенно в тёмное время суток.
Фото: ГУ МВД СО