Генпрокуратура проверит 14 производителей на фальсификат молочной продукции

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Генпрокуратура проверит 14 компаний на фальсификат молочной продукции. Об этом говорится в ответе ведомства главе общественного совета при Роспотребнадзоре Олегу Павлову, с которым ознакомились «Известия».

«В целях повышения оперативности реагирования прокурорам регионов РФ, в которых производятся указанные товары, поручено организовать соответствующие проверки и сообщить о результатах», — указано в документе.

Также уточняется, что исполнение поручений контролирует Генпрокуратура РФ.

Ранее Павлов направил обращение в Минпромторг, в котором сообщил, что по результатам лабораторных исследований в образцах продукции 14 изготовителей обнаружены несоответствия по массовой доле белка, массовой доле жира и/или жирнокислотному составу.