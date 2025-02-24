Генератор и письма для военнослужащих от самарского Росреестра

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Накануне Дня Защитника Отечества сотрудники Управления Росреестра по Самарской области приняли участие в акции «Письмо солдату», организованной Самарской областной территориальной организацией Профсоюза.

Письма в адрес участников СВО от сотрудников Управления и членов их семей с поздравлениями с Днем защитника Отечества и добрыми пожеланиями были отправлены в зону боевых действий.

Кроме того, в самарский Росреестр поступил запрос от бойцов 85 бригады о необходимости приобретения и отправки на фронт генератора для постоянного использования в месте дислокации. Сотрудниками незамедлительно был организован сбор средств на приобретение необходимого для военных оборудования.