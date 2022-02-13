Где в Самаре будут вывозить снег ночью

В ночь с 13 на 14 февраля запланирован вывоз снега наполигон, в частности, со следующих участков:
- Галактионовская от Ярмарочной до Полевой,
- Самарская от Ульяновской в сторону Полевой,
- Молодогвардейская от Вилоновскуой до Ульяновской,
- Спортивная от Красноармейской в сторону Урицкого,
- Советской Армии от Ново-Садовой до МТЛ Арена»,
- проспект Ленина от Полевой в сторону
Ново-Садовой,
- Стара Загора от Воронежской в сторону пр. Кирова,
- Вольская от Калинина в сторону проспекта Кирова,
- Заводское шоссе от Кабельной в сторону проспекта Кирова.
В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!
Фото: соцсети