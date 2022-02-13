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Где в Самаре будут вывозить снег ночью

13 февраля 2022 17:24
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Просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

В ночь с 13 на 14 февраля запланирован вывоз снега наполигон, в частности, со следующих участков:

- Галактионовская от Ярмарочной до Полевой, 

- Самарская от Ульяновской в сторону Полевой,

- Молодогвардейская от Вилоновскуой до Ульяновской,

- Спортивная от Красноармейской в сторону Урицкого,

- Советской Армии от Ново-Садовой до МТЛ Арена», 

- проспект Ленина от Полевой в сторону 
 Ново-Садовой,

- Стара Загора от Воронежской в сторону пр. Кирова, 

- Вольская от Калинина в сторону проспекта Кирова, 

- Заводское шоссе от Кабельной в сторону проспекта Кирова. 

В целях эффективного обеспечения уборки просьба не оставлять личный транспорт на указанных участках дорог!

 

Фото:   соцсети

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