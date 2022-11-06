Где смотреть прямую трансляцию Парада Памяти-2022 в Самаре

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7 ноября 2022 года в Самаре состоится традиционный Парад Памяти. В этом году он проходит в 12-й раз и носит название «Дорога Победы». Бойцы, проходившие маршем по площади Куйбышева в ноябре 1941-го, сразу же отправлялись на фронт.

В торжественном шествии 7 ноября примут участие парадные расчеты Вооруженных сил РФ, общественные организации, юнармейцы, а также трудовые коллективы ведущих предприятий региона, представители всех муниципальных образований Самарской области.

Начало мероприятия – в 12.00.



Прямую трансляцию Парада Памяти, которая начнется 7 ноября в 12:00, можно смотреть в прямом эфире.



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