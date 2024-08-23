Гастроэнтеролог рассказала, чем полезен помидор и может ли он навредить здоровью

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Чем полезен помидор и может ли он навредить здоровью, 23 августа «Известиям» рассказала гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук, врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Екатерина Кашух.

С точки зрения ботаники помидоры — это съедобные плоды растения томата (он относится к семейству пасленовых, как и баклажан, картофель). Более правильно считать эти плоды ягодами. Однако в кулинарии помидоры воспринимают как овощи — и готовят из них салаты, горячие блюда или подают самостоятельно в качестве закуски.

«Помидоры отлично впишутся в рацион людей, которые следят за калорийностью блюд. На 100 г свежих овощей приходится около 18 ккал. При этом овощи содержат витамин С, клетчатку (она полезна для пищеварения), магний и калий (они очень важны для здоровья сердца и сосудов). Кроме того, помидоры — это природный источник ликопина, антиоксиданта, который защищает клетки организма от свободных радикалов (агрессивных обломков молекул). Чтобы получить суточную дозу ликопина, достаточно съесть 200 г помидоров или выпить полстакана томатного сока. Кстати, ликопин не разрушается при термической обработке овощей, поэтому с этой точки зрения запеченные, тушеные или приготовленные на гриле помидоры так же полезны, как и свежие», — сказала Кашух.

Как и все пасленовые, помидоры содержат соланин - токсичное органическое соединение (максимальная концентрация соланина — в недозрелых плодах, поэтому есть их не стоит). Однако в небольших количествах он никак не повредит. Поэтому здоровым людям можно употреблять помидоры без ограничений, строгих рекомендаций на этот счет нет, сообщила врач.

Людям с хроническими заболеваниями органов ЖКТ (панкреатит, язвенная болезнь желудка) помидоры стоит есть с осторожностью, у них ежедневное употребление этого овоща может спровоцировать обострение болезни.

«При покупке помидоров нужно обязательно обратить внимание на их внешний вид. «Правильные» овощи отличаются ярким цветом, кожурой без пятен и повреждений, характерным томатным ароматом. Хвостик при этом должен быть зеленым. Лучше всего хранить помидоры при комнатной температуре. Если овощи слишком долго пролежат в холодильнике, то их структура станет слишком мучнистой», — объяснила врач.

Недозревшие помидоры можно положить на подоконник хвостиком кверху или упаковать в бумажный пакет вместе с бананами — так овощи быстрее дойдут до нужной кондиции.

«В целом помидоры полезны в любом виде. В свежих больше витамина С. В консервированных (например, в составе томатной пасты) много ликопина. Вяленые помидоры — природный источник клетчатки (при этом калорий в них тоже намного больше — около 285 на 100 г)», — резюмировала Кашух.

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