Галерея «Виктория» откроет своё обновленное здание на набережной Волги в Самаре

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Галерея «Виктория» рада объявить, что 4 сентября 2025 года откроет своё обновленное здание на набережной реки Волга в Самаре. Первым выставочным проектом "Виктории" после двухлетней реконструкции станет масштабная выставка с работами из коллекции фонда V-A-C, собраний федеральных музеев и частных коллекционеров.



О реконструкции.

В мае 2023 года здание галереи «Виктория» на Некрасовской, 2 было закрыто на масштабную реконструкцию, целью которой стало создание в центре Самары функциональной площадки для актуальной культуры и современного искусства. Проектом реконструкции занимаются самарские архитекторы из бюро РБТЫ и link.bureau, курируют стройку эксперты из «ГЭС-2».



После реконструкции в галерее появится три выставочных зала и открытое пространство для инсталляций и скульптур на крыше здания. Гибкость и проницаемость интерьеров позволят адаптировать пространство галереи под разнообразные проекты: выставки-блокбастеры, театральные перформансы, музыкальные концерты, и экспериментальные камерные экспозиции. На первом этаже здания откроются мастерские шелкографии и керамики, детская студия, кофейня и книжный магазин, который галерея «Виктория» делает вместе с друзьями из казанской «Смены». Подробнее о реконструкции с комментариями архитекторов на нашем сайте: gallery-victoria.ru/reconctruction

О выставках



Обновленная галерея «Виктория» откроется сразу тремя выставочными проектами.

Тему основной выставки задает локация - галерея, расположенная на набережной Волги, сделает акцент на диалоге искусства и речной стихии. На выставке-открытии куратор Сергей Баландин предложит зрителям взглянуть на ритмы и пластичность произведений искусства XX-XXI веков через призму волн и потоков воды. В экспозиции будут представлены классики европейского модернизма, важные современные зарубежные авторы, а также яркие представители актуальной российской арт-сцены. Большую часть экспозиции составят произведения из коллекции фонда V-A-C.



На первом этаже в пространстве для экспериментальных и местных проектов "Victoria Underground" куратор Анастасия Альбокринова представит трансдисциплинарный проект «Заговор тополей». В нем куратор совместно с художниками из разных городов попытается раскрыть «заговор» трех срубленных деревьев, которые росли напротив старого входа в галерею, и представить их интервенцию в пространство галереи в виде произведений современного искусства, от инсталляций до перформансов.



Эксплуатируемую крышу здания с видом на Волгу галерея открывает сайт-специфическим выставочным проектом, посвященном самарской советской архитектуре, который курирует Виолетта Гришина.

Команда галереи. Фотография Дарьи Федотовой для сайта obdn.ru

О галерее



Галерея Виктория открыта в 2005 году бизнесменом, председателем правления ОАО «НОВАТЭК» Леонидом Михельсоном. За 20 лет работы «Виктория» прошла путь от коммерческой галереи до центра современного искусства, где открываются выставки музейного уровня, проходят многочисленные образовательные программы и создаются новые произведения современного искусства. В «Виктории» прошли выставки из собраний Государственного Русского музея, Третьяковской галереи, ГМИИ им. А. С. Пушкина, Московского музея современного искусства, Музея «Гараж», PERMM, фонда V-A-C и Stella Art foundation и других институций. В 2020 году выставка галереи «Для себя и для них» получила премию «Инновация», как лучший кураторский проект.



Во время проведения реконструкции деятельность команды галереи была нацелена на расширение связей с арт-сообществом в других городов. Галерея «Виктория» открыла выставку самарского искусства «Их неудержимо клонило в сон» в Stella Art foundation, создала масштабные проекты на Архстоянии-2023 и Архстоянии-2024, а также представляла актуальных самарских авторов на ярмарках Cosmoscow, Blazar, Контур, 1703.

Фото: Галерея «Виктория»