Галерея Виктория и кофейня Skuratov представляют выставку Алексея Журавлева «Cacau e Suor»

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«Какао» и «Пот» - так называются романы бразильского писателя-соцреалиста Жоржи Амаду. Написанные в 1930-х и основанные на личном опыте, они повествуют о быте и чаяниях рабочих плантаций в регионе Бахия.



На первый взгляд разнородные, какао и пот тесно связаны - как вкусовые антагонисты, сладкий и кислый*, как образы наслаждения при потреблении продукта и труда при его производстве. Это история о закрепощении, принудительном труде на плантациях кофе, какао и сахарного тростника в странах глобального юга, и одновременно - о раскрепощении, ведь в начале XX века именно кофейни выступали местами встреч для свободомыслящих граждан, а в XXI веке стали “третьим местом”, альтернативой офису для нового типа рабочих - фрилансеров.



Выставка Алексея Журавлева представляет неоконченную серию графических работ, на которых изображены стебли, плоды и цветы кофе и какао. Но растения здесь предстают не пассивными объектами, а живыми агентами растительного мира и участниками многовековой истории, в которой человеческий труд, экономические интересы и географические перемещения сплетены в сложный узел отношений.



Об авторе: Алексей Журавлев (Самара-Москва) - мультидисциплинарный художник, работает с такими медиа как скульптура, живопись и графика. Выпускник Школы Родченко, Свободных мастерских, Самарского художественного училища им. К.С. Петрова-Водкина. Один из самых продаваемых художников на самарском стенде ярмарки Blazar 2024.

Выставка продлится до середины декабря.

Открытие: 16 ноября в 12:00. В рамках открытия пройдет артист-ток Алексея Журавлева. Модератор: Анастасия Альбокринова.

Место: Skuratov Coffee, ул. Молодогвардейская, 80

Фото: Галерея Виктория