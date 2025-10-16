Гала-концерт патриотического проекта «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!» пройдет в Самаре

221

17 октября 2025 года в Самаре, в Культурном центре «Универ Студия» (Студенческий переулок, д. 8), состоится гала-концерт масштабного Музыкального проекта военно-патриотических программ «ЗА НАШУ ПОБЕДУ! ПОМНИМ! ГОРДИМСЯ!».

Мероприятие посвящено 80-летию Великой Победы и Году Защитника Отечества, объявленному Указом Президента Российской Федерации. Эта Победа, доставшаяся советскому народу неизмеримой ценой, сегодня служит наглядным примером мужества и стойкости для нынешнего поколения защитников Отечества.

В рамках проекта с 10 по 18 октября 2025 года концерты и выставки пройдут на 9 площадках Самарской области, включая ведущие вузы, колледжи, школы, военные госпитали и воинскую часть. Это уникальная возможность донести идеи патриотизма и исторической правды до самой широкой аудитории.

Центральным событием станут выступления Сергея Пестова – автора-исполнителя, ветерана спецразведки, участника СВО. Его концертная программа «Правда за нами!» направлена на увековечение памяти участников специальной военной операции и оказание психологической поддержки их семьям.

Также в концерте примут участие известные исполнители и ветераны боевых действий из Москвы и Самары: Михаил Калинкин (г. Москва), Михаил Михайлов (г. Москва), Александр Дроздов (г. Москва), Роман Мишутин (г. Самара), Константин Зарубин (г. Самара), Михаил Чудаков (г. Самара), Алексей и Кирилл Халитовы (г. Самара), Владимир Авдеев (г. Самара).

В программе мероприятия также фотовыставка военного журналиста Артура Маливанчука «55 горячих мгновений» и историческая экспозиция Алексея Мещерякова «Слава Отечеству».

Проект реализуется Самарским региональным отделением «ОФИЦЕРЫ РОССИИ» и Союзом десантников России при поддержке Правительства Самарской области. Его ключевая цель – патриотическое воспитание и просвещение граждан, особенно молодежи, через знакомство с авторской и патриотической песней, а также сохранение исторической памяти о подвиге народа-победителя.

Фото: минкульт СО