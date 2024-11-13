ГАИ СО предупреждает: на дорогах возможны  снежные заносы и снежный накат, местами гололедица

103

На юге Самарской области сегодня ночью 14.11.2024 ожидается сильный снег, на дорогах возможны снежные заносы и снежный накат, местами гололедица.

В связи со сложными погодными условиями, региональная Госавтоинспекция рекомендует водителям не пользоваться личными автомобилями и по возможности отложить запланированные поездки. Обильное выпадение осадков в виде снега и плохая видимость влияют на безопасность дорожного движения.

Если невозможно отложить поездки водителям следует выбирать безопасную скорость движения, соблюдать дистанцию и боковой интервал между потоками.

Необходимо избегать беспорядочного маневрирования, в особенности, связанного с выездом на полосу встречного движения, строго выполнять предписания дорожных знаков. Особенно внимательными водителям нужно быть на перекрестках, возле остановок общественного транспорта и пешеходных переходов.

Пешеходам, также необходимо быть внимательными, переходить дорогу только в установленных для этого местах, не отвлекаться на телефонные разговоры, использовать световозвращающие элементы на одежде в темное время суток.

Помните, сложные погодные условия требуют от участников дорожного движения повышенного внимания. Безопасность каждого зависит от личной дисциплинированности и ответственности. Напоминаем, что в сложных погодных условиях инспекторы дорожно-патрульной службы ориентированы на оказание содействия участникам дорожного движения, особенно на загородных трассах. Все участники дорожного движения, попавшие в трудную ситуацию на дороге, могут круглосуточно обращаться за помощью в подразделения Госавтоинспекции или по телефону 112.

Фото: Управление Госавтоинспекции ГУ МВД России по Самарской области