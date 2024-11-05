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ГАИ СО: итоги целенаправленных рейдовых мероприятий за минувшие выходные дни

5 ноября 2024 14:21
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Сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1400 различных правонарушений в области дорожного движения.

В ходе рейдовых мероприятий с 1 по 4 ноября 2024 года сотрудниками Госавтоинспекции выявлено свыше 1400 различных правонарушений в области дорожного движения. В состоянии опьянения допустили управление транспортом 66 водителей. Выявление водителей в нетрезвом виде является безусловным приоритетом в работе дорожно-патрульной службы, однако сотрудники Госавтоинспекции уделяют внимание и другим видам правонарушений.

За нарушение светопропускаемости стекол автомобиля в результате незаконной «тонировки» к ответственности привлечены 160 водителей. Несмотря на выписанные требования, шестеро водителей не привели автомобили в надлежащее состояние в течение указанного времени. В отношении автовладельцев составлен административный материал, предусмотренные ст. 19.3 КоАП РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде наложения административного штрафа в размере до четырех тысяч рублей, либо административного ареста на срок до пятнадцати суток, либо обязательных работ на срок до ста двадцати часов.

Госавтоинспекция на постоянной основе проводит мероприятия по профилактике дорожно-транспортных происшествий с участием детей, в том числе в качестве пассажиров. Во время рейдовых мероприятий выявлено 39 нарушителей правил перевозки детей, сотрудниками Госавтоинспекции они привлечены к ответственности, предусмотренной ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ.

Особое внимание сотрудников Госавтоинспекции было уделено пешеходам, которые переходили дорогу в неустановленном месте и/или на запрещающий сигнал светофора, а также водителям, которые не уступали дорогу пешим участникам движения. В результате мероприятий выявлено 25 правонарушений со стороны пешеходов и 38 - со стороны водителей.

От пристального внимания полицейских не остались и иные правонарушения, так, 103 водителя проигнорировали использование ремней безопасности, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

 

Фото предоставлено пресс-службой ГУ МВД СО

 

Теги: Самара

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