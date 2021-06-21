Футболистка женских "Крыльев Советов" - среди победителей конкурса "Письмо сборной"

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В преддверии чемпионата Европы по футболу сборная России и "Почта России" объявили конкурс "Письмо сборной". Это возможность для болельщиков передать слова поддержки игрокам или рассказать интересную историю из своей жизни, связанную с футболом.



- Мы все хорошо помним, как три года назад в России прошел чемпионат мира. Сборная России получила колоссальную поддержку. И это стало одним из важных факторов успешного выступления нашей команды. Поэтому будем рады вместе предоставить болельщикам возможность обратиться к футболистам, выразить слова поддержки на чемпионате Европы!", - сказал перед стартом конкурса главный тренер национальной сборной России Станислав Черчесов,



На участие в конкурсе было подано более 830 писем из разных регионов страны. Легенды российской сборной выбрали лучшие письма и прочли их всей команде. Победителями всероссийского конкурса стали 15 человек из 11 регионов России. Авторы лучших посланий получают призы: мячи и футболки с автографами сборной.



Среди тех, чьи письма оказались в числе лучших, оказалась жительница Самары Юлия Рябова - игрок женской футбольной команды "Крылья Советов".



- О конкурсе узнала случайно, прочитав в новостях. Меня это заинтересовало и я решилась написать - очень хотелось поддержать наших парней перед ЕВРО! Когда узнала о результатах, то удивилась - было неожиданно и очень приятно!, - рассказала Юлия.



- Дорогие игроки сборной! Перед ЕВРО желаю вам удачи и везения, хороших игр, а главное без травм! У вас всё получится! Помните: вся страна с вами, мы вами гордимся! Я верю в вас! Удачи!, - отрывок из письма Юлии.

Фото: минспорт СО