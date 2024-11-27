Фотоработы жителей Самары выставили в центре Москвы

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Фотоработы жителей Самары отобрали из более 2200 других работ для участия в фотовыставке "МАМЫ. Женский портрет и материнство" (принята заявка на рекорд России, как самая большая выставка в России, посвященная женскому портрету)

Russian Photo Expo — проект по организации выставок для фотографов. Масштабных, зрелищных, статусных, освещаемых СМИ.

«Выходи в оффлайн!» — таков девиз проекта, который призывает фотографов вынырнуть из омута социальных сетей и виртуальной коммуникации, чтобы явить свое творчество миру, миру живых людей, миру живого общения.

Торжественное открытие фотовыставки «МАМЫ. Женский портрет и Материнство», приуроченной ко Дню Матери, прошло 25 ноября 2024 года в центре Москвы в галерее "Exposed". Два этажа арт-пространства вместили в себя 270 работ, раскрывающих тему Женщины во всех ее проявлениях: беременность, материнство, таинство кормления, женский портрет, в том числе старшего поколения.

Каждая из работ уникальна, но каждая из них о красоте Женщины. Некоторые из работ заставляют зрителя улыбнуться, какие-то — восхититься, какие-то — вспомнить трогательные моменты из детства, а какие-то - и прослезиться, ведь все они о МАМАХ.

Выставка продлится до 29 ноября.

Фото: Russian Photo Expo