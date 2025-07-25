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Форум «иВолга» встречает участников в Самарской области – месте, куда притягиваются таланты России

25 июля 2025 18:58
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Форум «иВолга» в 2025 году реализуется в формате сюжетной игры, ключевая тема которой — сохранение исторической памяти и формирование коллективной мечты молодёжи России.

23 июля на Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы, реализованного в рамках национального проекта «Молодёжь и дети», начали прибывать участники. В течение суток на Мастрюковскую поляну прибудут 1 400 молодых людей из более чем 70 регионов страны — школьники, студенты, представители работающей молодёжи, волонтёры и активисты Движения Первых в возрасте от 14 до 35 лет.

Форум «иВолга» в 2025 году реализуется в формате сюжетной игры, ключевая тема которой — сохранение исторической памяти и формирование коллективной мечты молодёжи России. Участники станут частью команд по семи направлениям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». Образовательная программа интегрирована с игровыми механиками: ребята буду решать тематические задачи, изучат биографии выдающихся россиян и соберут элементы коллективной мечты молодёжи России.

С 2024 года форум делает акцент на развитие Движения Первых. Все элементы программы – от обучающих модулей до культурных инициатив – связаны с ценностями организации. Участников ждёт блок «Время действовать»: театральные постановки, акции помощи участникам СВО, мастерские, волонтёрские практики. Форум становится пространством, где молодёжь не просто узнаёт о Движении, а становится частью живого сообщества.

«Об иВолге мне рассказал друг, участвовавший в прошлом году. Для меня это первый опыт подобного мероприятия. Особенно ценю возможность получить практические знания для развития регионального отделения Движения Первых. Уверен, что игровой формат этого года сделает образовательный процесс увлекательным и эффективным», — делится участник направления «Хранители истории» профиля «Патриотизм» из Ивановской области Егор Рубайко.

Образовательная программа на форуме сопровождается патриотическими форматами: тематические вечера в рамках культурно-патриотического минимума — «Быть с Россией!», «Быть вместе!» и «Быть Первым!», а также павильон исторической памяти, посвящённый 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. 25 и 26 июля участники сразятся на турнире по дворовым видам спорта «Снова в спорт» — в «Вышибалы», «Резиночку» и «Городки», чтобы вспомнить детство, проявить командный дух и побороться за звание лучших.

Одним из ключевых элементов форума остаются грантовые конкурсы. Участники смогут представить собственные проекты и побороться за поддержку в рамках конкурса Росмолодёжь.Гранты, где можно получить до 1 миллиона рублей на реализацию инициатив. Также проходит конкурс грантов Приволжского федерального округа на развитие гражданского общества, направленный на поддержку патриотических, социальных и образовательных проектов. Ещё одним важным направлением станет окружной конкурс «Медиа ПФО», где молодые журналисты, блогеры и медиатворцы продемонстрируют профессиональные навыки, творческий подход и знание актуальной повестки. Лучшие работы будут отмечены экспертами, а победители получат возможность продолжить медийную карьеру на окружном и федеральном уровнях.

«На иВолге я не впервые — в 2023 году уже была на Мастрюковской поляне, тогда форум стал моим первым опытом участия в проекте Росмолодёжи, и он оставил невероятные впечатления. В этом году планирую принять участие в конкурсе “Медиа ПФО”, продолжая развиваться в сфере медиа — когда-то на иВолге я была на направлении “Прямой эфир”, и именно здесь начался мой профессиональный путь. Сейчас я на профиле “Управление” — это отличная возможность развить лидерские навыки и понять, как быть организатором в команде. Мне важно получить знания, которые помогут не только в личном развитии, но и принесут пользу моему региону. Мы серьёзно готовились к форуму, планируем активно участвовать в конкурсах и достойно представить Пермский край», — рассказала участница профиля «Управление» из Пермского края Ульяна Дерюшева.

24 июля, в Самарской области на Мастрюковской поляне - торжественная церемония открытия Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга». Участников поприветствуют заместитель полномочного представителя Президента РФ в ПФО Олег Машковцев, первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов и заместитель председателя правления Движения Первых Ксения Янова. В программе — флаговое шествие, выступления творческих коллективов, запуск арт-объекта «Машина времени» и символический старт сюжетной игры. Именно отсюда начнётся форумная неделя, полная смысла, действий и новых открытий.

Следить за новостями форума можно в официальных социальных сетях форума «иВолга»: ВКонтакте https://vk.com/forumivolga, Telegram https://t.me/forumivolga.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

 

Фото:  пресс-служба молодежного форума ПФО "иВолга"

 

Теги: Самара

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