Форум «иВолга» объединит регионы ПФО творческими конкурсами, спортивными турнирами и культурными мероприятиями

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С 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области пройдёт Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. Одной из ключевых задач форума станет развитие межрегионального взаимодействия — регионы ПФО объединятся в командных конкурсах и культурных мероприятиях, направленных на раскрытие молодёжного потенциала, укрепление связей между субъектами и сохранение культурного наследия.

Форум предоставит площадку для четырёх окружных конкурсов, в которых примут участие представители всех регионов ПФО.

25 июля на главной сцене пройдёт конкурс региональной песни-визитки «Голоса иВолги». Делегации субъектов округа представят авторские музыкальные композиции, отражающие региональную специфику, культурную идентичность и ценности форума. Конкурсные выступления будут включать в себя элементы театрализации, видеосопровождения и визуального оформления. Победителей определит профессиональное жюри, итоги будут объявлены на вечернем построении.

25 и 26 июля участники форума соберутся на турнире по дворовым видам спорта «Снова в спорт». Команды из каждого региона поборются за первенство в играх, знакомых нам с детства — «Вышибалы», «Резиночка» и «Городки». Соревнования направлены на популяризацию традиционного дворового спорта, развитие командной работы и физической активности среди молодёжи. Судейская коллегия определит лучших спортсменов, а церемония награждения состоится 26 июля.

26 июля на главной сцене форума развернётся Фестиваль диджеинга — конкурс для начинающих и опытных диджеев Приволжья. Участникам предстоит представить 10-минутный DJ-сет, выполненный с соблюдением теории диджеинга и единого музыкального стиля. Оценка конкурсных работ будет производиться по критериям качества сведения, артистизма и музыкального вкуса. Лучшие участники получат памятные дипломы и призы от партнёров форума.

На протяжении всего форума будет работать конкурс региональных шатров. Каждая делегация представит интерактивное пространство своего субъекта, в котором участники и гости смогут познакомиться с традициями, культурой, народными промыслами и туристическими маршрутами региона. Победитель определится в результате народного голосования, а лучшие проекты получат специальные награды.

«Форум “иВолга” — не просто окружное мероприятие. Это сильная содержательная платформа, важный инструмент формирования молодёжной политики и одно из ключевых событий в линейке Росмолодёжь.Форумы. Именно здесь рождаются решения, которые позже становятся точками роста в регионах ПФО», — отметил заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

В 2025 году образовательная программа «иВолги» будет реализована в формате сюжетной игры. Участники будут распределены по семи направлениям: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление». Всего в форуме примут участие 1400 участников со всей России.

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга» проводится с 2013 года. В 2025 году форум пройдёт в 13-й раз. За годы существования в нём приняли участие более 27 000 молодых людей из всех регионов России.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

Следить за новостями события можно в официальных социальных сетях форума «иВолга»: ВКонтакте https://vk.com/forumivolga, Telegram https://t.me/forumivolga.

Фото: pxhere.com