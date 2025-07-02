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Форум «иВолга» готовится к старту: на Поляне прошло координационное совещание по подготовке форума

2 июля 2025 15:09
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Главной темой обсуждения стало текущее состояние подготовки к форуму, который в этом году пройдёт с 24 по 29 июля и соберёт 1400 молодых людей со всех регионов ПФО и России.

В Фестивальном парке на Мастрюковских озёрах состоялось заседание рабочей группы по подготовке Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» платформы Росмолодёжь.Форумы. В мероприятии приняли участие представители органов исполнительной власти, силовых структур, Роспотребнадзора, организаторы и партнёры форума.

Главной темой обсуждения стало текущее состояние подготовки к форуму, который в этом году пройдёт с 24 по 29 июля и соберёт 1400 молодых людей со всех регионов Приволжского федерального округа и России. Участники рабочей группы осмотрели площадку, обсудили вопросы логистики, безопасности, санитарных требований.

Подготовка форума «иВолга» ведётся под постоянным контролем аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе. Все ключевые вопросы прорабатываются во взаимодействии с полпредством. В совещании принял участие федеральный инспектор по Самарской области Марат Юрьев, который положительно оценил уровень готовности площадки и взаимодействие ведомств на всех этапах.

«Форум “иВолга” — это не просто окружное мероприятие, а одна из крупных площадок в линейке Росмолодёжь.Форумы, которая ежегодно показывает рекордные результаты заявочной кампании и охвата. Здесь рождаются инициативы, формируются команды, принимаются решения, влияющие на развитие молодёжной политики в регионах. “иВолга” считается флагманским проектом округа, и наша задача — обеспечить его подготовку на самом высоком уровне», — отметил первый вице-губернатор Самарской области Александр Фетисов.

Особое внимание было уделено вопросам благоустройства и технической подготовки территории. На поляне совсем скоро развернётся штаб строительства, будет идти монтаж инфраструктуры и инженерных коммуникаций. Большую часть мероприятий по обустройству площадки планируется завершить до 20 июля.

«Подготовка к форуму ведётся в тесной межведомственной кооперации. Безопасность, комфорт, санитарные условия — каждый из этих пунктов находится на особом контроле. Вся команда, включая органы власти, силовые и санитарные структуры, подрядчиков и партнёров, работает синхронно, чтобы уже через меньше, чем месяц, здесь, на Поляне, мы встретили участников в полностью готовом, безопасном и современном пространстве», — прокомментировала директор форума ПФО «иВолга» Кристина Гнатюк.

На совещании также обсуждались вопросы организации безопасности на территории форума: обеспечение охраны общественного порядка, дежурство медицинских служб, пожарной охраны, а также рекомендации Роспотребнадзора по санитарно-гигиеническим требованиям.

Молодёжный форум Приволжского федерального округа «иВолга», организованный в рамках федерального проекта «Россия — страна возможностей» национального проекта «Молодёжь и дети», пройдёт с 24 по 29 июля на Мастрюковской поляне в Самарской области. Форум соберёт 1400 участников в возрасте от 14 до 35 лет со всей страны. В 2025 году образовательная программа будет реализована через сюжетную игру с семью профильными направлениями: «Наука», «IT и цифровые технологии», «Патриотизм», «Культура и искусство», «Служба спасения», «Промышленный комплекс» и «Управление».

Также на «иВолге» пройдёт грантовый конкурс Росмолодёжь.Гранты с финансированием до 1 миллиона рублей. Приём заявок — до 18 июля на платформе myrosmol.ru.

Организаторами Молодёжного форума Приволжского федерального округа «иВолга» выступают: Правительство Самарской области, аппарат полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе при поддержке Федерального агентства по делам молодёжи (Росмолодёжь). Соорганизаторами Форума выступают Движение Первых совместно с платформой Росмолодёжь.Форумы.

 

Фото:  пресс-служба Правительства Самарской области

Теги: Самара

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