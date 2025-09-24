Формирование комфортной городской среды: Вячеслав Федорищев провел оперативное совещание

125

24 сентября под председательством губернатора Самарскойобласти Вячеслава Федорищева состоялось традиционное оперативное совещание в режиме видеоконференцсвязи.

Глава региона после командировки продолжает работать дистанционно, соблюдая установленный режим изоляции в связи с заболеванием COVID-19.

Одним из вопросов повестки стал ход реализации на территории Самарской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в текущем году. Также были определены плановые показатели на 2026 год.

Обращаясь к участникам совещания, Вячеслав Федорищев подчеркнул последовательный характер работы по благоустройству.

«Мы приняли целый ряд решений в области градостроительной политики, – отметил руководитель области. – Создали институт развития, который позволяет нам проектировать общественные пространства с учетом мнения жителей гораздо оперативнее и качественнее. Важно эту работу наращивать».

Как доложил министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области Виталий Брижань, в регионе ведется благоустройство 112 дворовых и 128 общественных территорий. Параллельно реализуются четыре проекта-победителя IX Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в городах Сызрань, Чапаевск, Отрадный и Октябрьск.

«На сегодняшний день завершено благоустройство 97 общественных пространств и 107 дворов. Все работы в рамках данной программы будут завершены в ноябре 2025 года. В планах на следующий год – 122 общественные территории и 90 дворовых. По ним уже сформирован адресный перечень», – подчеркнул руководитель профильного министерства.

Виталий Брижань также отметил, что по итогам X Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды федеральное финансирование на 2026 год получат четыре новых проекта в таких муниципалитетах, как Сызрань – 107,1 млн рублей на благоустройство аллеи, ведущей к первой ГЭС Поволжья; Новокуйбышевск – 99,5 млн рублей на реновацию сквера «Голубые ели»; Чапаевск – 99,5 млн рублей на обновление территории у Дворца культуры им. Горького; Октябрьск – 76,5 млн рублей для благоустройства «Аллеи мечты» на ул. Ленина.

Губернатор ранее отмечал, что победа во Всероссийском конкурсе – это результат слаженной работы муниципалитетов и регионального правительства. Главная задача – грамотная реализация данных проектов.

«Мы должны больше вкладывать – как интеллектуально, так и финансово – в развитие комфортной городской среды. Все наши жители обращают внимание на дороги, тарифы в системе энергетики и ЖКХ, а также на привлекательность городов для гостей региона», – сказал Вячеслав Федорищев.

Кроме того, губернатор акцентировал внимание на необходимости увеличения числа победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в последующие годы.

«Четыре проекта-победителя – это хороший результат, но в следующем году их должно быть больше. Для этого и создавался институт развития, взаимодействие с которым должно быть максимально оперативным и эффективным. Вы должны работать как единый механизм», – резюмировал глава региона.

В ходе совещания также заслушаны подробные доклады глав городских округов Самара и Тольятти – Ивана Носкова и Ильи Сухих – о реализации на территориях муниципалитетов национального проекта «Инфраструктура для жизни» федерального проекта «Формирование комфортной городской среды».

Фото: пресс-служба правительства Самарской области