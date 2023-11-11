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Флюорография показывает рак лёгкого на ранней стадии?



Отвечает заведующий рентгеновским отделением Самарского областного клинического онкологического диспансера Салават Аглетдинов:



«Флюорография проводится преимущественно на цифровом оборудовании. Благодаря этому значительно повысились качество и скорость исследования, выявляемость патологий.



Флюорография помогает выявить разные заболевания органов грудной клетки. Например, рак легкого на ранних стадиях, когда у пациента ещё отсутствуют симптомы - недомогание, кашель, кровохаркание. Поэтому призываю жителей не пренебрегать своим здоровьем и обязательно ежегодно проходить профилактические обследования."