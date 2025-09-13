Фильмы, посвященные истории Самары, покажут ко Дню города на набережной

143

В День города, а также накануне, в субботу, в кинотеатре под открытым небом «Филин» на Софийской набережной покажут киноленты, посвященные истории Самары.

Сегодня, 13 сентября, в 17:00 зрители увидят короткометражный фильм «Самара и ее обитатели» (6+) с историями из жизни самарцев. В воскресенье в 18:00 зрители смогут посмотреть фильм «Самара – Родина слонов» (6+), а чуть раньше, в 15:00 – документальный фильм «Таинственный город Самара» (6+) в рамках форума «Самарская хроника. Кинолетопись России».

Отметим, что полная программа кинопоказов в кинотеатре «Филин» на праздничные и предпраздничные дни доступна в группе «Самарской набережной» https://vk.com/samnab и на сайте администрации города https://samadm.ru/city_life/den-goroda-2025/.