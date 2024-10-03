Фильм о тольяттинском тренере покажут на международном кинофестивале

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Жюри 44-го кинофестиваля Paladino d'Oro SportFilmFestival, который пройдет в Италии с 9 по 15 декабря, выбрало фильм "Волжские ворота" в качестве финалиста фестиваля.



Фильм рассказывает о Виталии Марьянкове. Виталий Владимирович родился в Казахстане и играл в футбол за местные команды - "Химик" (Джамбул) и "Тараз". В 2001 году в Тольятти он познакомился с предпринимателем Юрием Коноплевым и нашел свое призвание в работе детским тренером.



Фильм "Волжские ворота" создан в 2021 году при поддержке правительства Самарской области и телекомпании "Губерния". Авторы: Сергей Александров, Александр Александров, Павел Мащенко.

Фото: минспорта СО