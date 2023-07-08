Фестивальная поляна готовится принимать Молодёжный форум ПФО «iВолга»

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В целях обеспечения безопасности дорожного движения в связи с проведением Молодежного форума Приволжского федерального округа «iВолга-2023» временно ограничат движение транспорта по дороге в поселке Прибрежный – от улицы Набережной до железнодорожной станции «135 км» (от КПП № 1 до КПП № 2). Ограничение будет действовать с 05:00 10 июля 2023 года до 20:00 3 августа 2023 года.

Ограничительная мера не распространяется на спецмашины (полиции, скорой помощи и пожарной охраны), а также машины с пропусками, согласованными ГУ МВД России по Самарской области.

Подробно с временной схемой организации дорожного движения в указанный период можно ознакомиться в приложении.

Также для обеспечения безопасности вход на Фестивальную поляну будет организован через контрольно-пропускные пункты. В настоящее время ведутся работы по созданию инфраструктуры форума, по периметру будет установлено металлическое ограждение. Для свободного посещения Мастрюковская поляна будет закрыта до 3 августа 2023 года включительно.

Автомобилистов и жителей Самарской области просят отнестись с пониманием к временным ограничениям и заранее планировать свои маршруты следования и отдых!

Напомним, в этом году Молодежный форум «iВолга-2023» 11-й раз пройдёт в Самарской области как в офлайн, так и онлайн форматах. В период с 21 по 29 июля традиционный палаточный лагерь развернётся на Мастрюковской поляне. В очном формате Форума примут участие 2 тыс. резидентов из регионов Приволжского федерального округа, а также делегации из других субъектов Российской Федерации. На Фестивальной поляне будет разбит палаточный лагерь, установлены шатровые конструкции.

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