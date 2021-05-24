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Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия инновациям) подвел итоги конкурсных отборов по программам «Старт» и «Коммерциализация». Федеральную поддержку получат пять компаний Самарской области на общую сумму 46 млн рублей.

Региональное представительство ФСИ в нашем регионе действует на площадке технопарка в сфере высоких технологий «Жигулевская долина». Здесь резиденты получают широкий спектр инструментов поддержки на любом этапе реализации своего инвестиционного проекта.

Комфортный деловой климат в Самарской области формируется, благодаря активной реализации нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

«Особую роль в привлечении серьезных капиталов в регион играют созданные у нас инвестиционные площадки, которые предоставляют привлекательные условия для развития бизнеса и создания новых производств», - отмечал Глава региона.

Работу с инновационными предприятиями и создание условий для развития высокотехнологичного бизнеса в регионе курирует министерство экономического развития и инвестиций под руководством министра Дмитрия Богданова.

«На участие в двух конкурсах Фонда содействия инновациям из 55 регионов страны было подано более 1600 заявок. Из них экспертное жюри отобрало для финансирования 263 проекта, 5 из которых – проекты Самарской области. Три наших победителя получат по 2 млн рублей, другие два проекта получат поддержку в размере 20 млн рублей каждый. Таким образом, общая сумма финансовой поддержки проектов региона составит 46 миллионов рублей», - рассказал о результатах Дмитрий Богданов.

По словам директора оператора инновационной деятельности ГАУ «ЦИК СО», технопарка «Жигулевская долина», регионального представителя Фонда содействию инновациям Александра Сергиенко, ключевая цель деятельности Фонда на территории Самарской области – реализация различных грантовых программ, направленных на создание новых и развитие действующих высокотехнологичных компаний, а также на коммерциализацию результатов научно-технической деятельности и вовлечение молодежи в инновационный процесс.