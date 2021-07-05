Евгения Сидорина из Самары признана «Лучшим начальником отделения почтовой связи» в Поволжье 

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Стали известны итоги макрорегионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства Почты России. Среди победителей – начальник самарского почтового отделения № 443051 Евгения Сидорина.

Конкурс профмастерства среди работников почтовой связи проходит в рамках реализации национального проекта «Цифровая экономика» и его составляющей «Кадры для цифровой экономики», а также с целью популяризации профессий цифровой направленности.

Успешнее всех в номинации «Лучший начальник отделения почтовой связи» выступила Евгения Сидорина, набрав самое большое количество баллов и став первой среди своих коллег в своих номинациях. В связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией конкурс прошел в онлайн-формате. Участники демонстрировали профессиональные знания в ходе теоретического тестирования.

Победительница макрорегионального этапа получила диплом, памятный знак и ценный подарок.

В этом году за звание лучших борются представители четырех профессий: операторы связи, начальники отделений почтовой связи, водители и почтальоны. На макрорегиональном этапе конкурса соревновались почтовики из Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей и республик Башкортостан, Марий Эл, Мордовия, Татарстан и Чувашия.

От Самарской области помимо Евгении Сидориной в состязании принимали участие: водитель Андрей Русяев из Самары, почтальон из с. Большая Глушица Ольга Асабаева и оператор связи из Тольятти Даниил Тютюнков.

- Конкурс профмастерства среди сотрудников почтовой связи проходит ежегодно, но в разных номинациях. Участники подтверждают не только свои навыки и умения, но и делятся опытом со своими коллегами из других регионов. Нам особенно приятно, что лучший начальник отделения связи в Поволжье – из Самары, - прокомментировали результаты соревнований в «Макрорегион Волга АО «Почта России».

Во втором полугодии 2021 г. Евгения Сидорина вместе с победителями по другим конкурсным профессиям примет участие во Всероссийском финале конкурса профмастерства Почты России.