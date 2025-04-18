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Этой весной дачники из Самары активнее всего покупают петунии и клубнику

18 апреля 2025 10:39
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этой весной дачники из Самары активнее всего покупают петунии и клубнику

 

Аналитики Авито изучили продажи рассады на платформе. Выяснилось, что за последний месяц ее стали покупать чаще в три раза, несмотря на то, что сезон только начинается. Заметнее всего выросли продажи саженцев петуний (х10 раз), клубники (х4 раза) и помидоров (х3,5 раза). При этом по доле продаж лидируют клубника, петунии и розы.

Подготовка к дачному сезону у садоводов и огородников традиционно начинается в начале весны. Многие из них предпочитают покупать готовые саженцы, чтобы сэкономить время и с наибольшей вероятностью получить успешный урожай. В этом году продажи рассады в марте по сравнению с предыдущим месяцем выросли в три раза. При этом относительно аналогичного периода прошлого года саженцы также стали покупать чаще — на 64%. Вероятно, интерес к садоводству среди жителей Самары растет. При этом самые большие объемы продаж на платформе пришлись на клубнику (доля в 20%), петунии (19%) и розы (18%).

Ягодное лукошко

Первое место по росту продаж среди ягод заняла клубника. Ее за последний месяц стали покупать в 34 раза чаще, чем в феврале 2025 года. Цена саженца зависит от сорта, но в среднем рассаду клубники покупали за 250 рублей.

На втором месте — малина с ростом продаж в 2 раза. В среднем в марте ее продавали за 200 рублей за один саженец. Топ-3 замыкает голубика — ее стали покупать на 34% чаще. В среднем рассаду этой ягоды покупали за 850 рублей.

Витаминный салат

Лидеры продаж среди овощей в этом сезоне — помидоры, их рассаду за последний месяц покупали в 3,5 раза чаще. Один саженец в среднем обходился пользователям в 100 рублей. Также в марте выросли продажи перцев — тоже в 3,5 раза. На Авито можно купить саженцы этой культуры самых разных сортов. При этом средняя цена рассады в марте составила 100 рублей.

В 3,5 раза чаще в марте покупали редис. Его мелкие саженцы обычно продают комплектами, в среднем набор стоил 800 рублей. Также в 2 раза чаще пользователи покупали саженцы капусты. На 29% чаще приобретали саженцы огурцов

Лавка цветов

Первенство по росту продаж среди садовых цветов получили петунии. Саженцы петуний в марте покупали в 10 раз чаще, чем в феврале. На втором месте — розы с ростом продаж в 2,5 раза. Кроме того, в этом сезоне в 2,5 раза выросли продажи клематисов — это крупные яркие цветы розового, фиолетового или белого цвета. В среднем их рассада обходилась покупателям в 200 рублей. Также на 60% чаще покупали саженцы хризантем.

Ароматные травы

Также за последний месяц заметно выросли продажи ароматных трав. Так, саженцы лаванды стали покупать в 2,5 раза чаще. В среднем они стоили 200 рублей. На 95% выросли продажи мяты. Ее саженцы в среднем обходились в 350 рублей. Также на 50% чаще стали покупать мелиссу и на 44% чаще — розмарин.

 

Фото pxhere.com

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