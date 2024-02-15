Этнопарк дружбы народов приглашает самарцев на праздник «Зимние забавы»

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17 февраля 2024 года в Этнопарке дружбы народов (Куйбышевский район, ул. А. Солженицына) организуют праздничную программу «Зимние забавы». На празднике гостям – жителям Самары и Самарской области – предлагается принять участие в мини-экскурсиях, которые будут проходить в национальных подворьях, и заняться активными видами отдыха. Также будет работать площадка «Сказочная мастерская», где запланированы творческие мастер-классы. Кроме того, сказочные герои Этнопарка проведут развлекательную программу. Помимо этого, в рамках конкурсной части программы посетители смогут слепить снеговиков.

В программе праздника:

- 10:00 – 18:00 – мини экскурсии в национальных подворьях, катание на лыжах, «ватрушках», ледянках и снегокатах;

- 11:00 – 14:00 – катание на лошади;

- 12:00 – 18:00 – работа площадки «Сказочная мастерская»;

- 12:00 – 13:00, 16:00 – 17:00 – развлекательная программа со сказочными героями (Василисой Прекрасной, Иванушкой, Бабой Ягой);

- 14:00 – 16:00 – конкурс на лучшего снеговика.

При посещении Этнопарка предусмотрены льготы для определенных категорий граждан. В том числе на сайте этнопаркдружбынародов.рф доступны билеты по Пушкинской карте.

Более подробную информацию можно узнать по следующим телефонам: 8 (987) 910-00-39, 8 (987) 910-00-40.

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