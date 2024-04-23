Эта рабочая неделя в России будет шестидневной

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В России с понедельника, 22 апреля, началась самая длинная рабочая неделя в году, которая продлится с 22 по 27 апреля. Это следует из утвержденного правительством производственного календаря.

Выходной с 27 апреля перенесут на 29 апреля, а 30 апреля станет выходным из-за переноса выходного со 2 ноября.

После шестидневной рабочей недели жителей страны ждут длинные выходные в связи с майскими праздниками. Те, кто работает по пятидневному графику, будут отдыхать с 28 апреля по 1 мая, а также с 9 по 12 мая.

Согласно утвержденному правительством календарю выходных и праздничных дней на 2024 год, после майских праздников россиян ждут государственные выходные в честь Дня России в июне, Дня народного единства в ноябре и на Новый год в декабре, пишет Лента.