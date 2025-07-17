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Ещё больше ИТ-специалистов смогут претендовать на ИТ-отсрочку

17 июля 2025 14:58
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Ещё больше ИТ-специалистов смогут претендовать на ИТ-отсрочку

Минцифры разработало изменения в правила предоставления отсрочки от призыва на срочную службу для ИТ-специалистов. Соответствующий проект постановления опубликован для общественного обсуждения.

Что предлагается

Теперь ИТ-специалисты из аккредитованных ИТ-компаний, закончившие обучение, смогут получить отсрочку, даже если диплом о высшем образовании ещё не выдан на момент формирования списков Минцифры. При этом документ нужно будет представить в призывную комиссию. Например, если обучение закончилось в январе, а диплом выдадут только в феврале, можно будет попасть в списки на отсрочку в весенний призыв.

Расширится перечень актуальных ИТ-специальностей для получения отсрочки. В него войдут магистратура по направлениям «Радиофизика» и «Статистика», бакалавриат по направлению «Ядерная физика и технологии» и другие специальности.

Изменения не касаются осеннего призыва-2025.

Что изменится при подаче списков на отсрочку от срочной службы

  • Компании при направлении списков в Минцифры теперь должны указывать сведения о занимаемых ИТ-специалистами должностях
  • Если у ИТ-специалиста иностранные документы об образовании, Минцифры потребуется подтверждение оснований для их признания

Почему это важно

Изменения помогут молодым специалистам без перерывов строить карьеру в ИТ, а также позволят сохранить квалифицированные кадры в отрасли. При этом новые правила не создадут дополнительной нагрузки для бизнеса.

Минцифры продолжает совершенствовать механизм ИТ-отсрочки, чтобы поддерживать развитие цифровой экономики страны.

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