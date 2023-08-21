Еще 300 дольщиков получат свои квартиры в ЖК на Московском шоссе

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Строительство жилого комплекса здесь стартовало еще 15 лет назад, в 2008 году. В 2013-м оно было заморожено.



Возведение ЖК возобновилось благодаря системной работе областного Правительства во главе с губернатором Дмитрием Азаровым. Вскоре граждане получат долгожданные квартиры и их права будут восстановлены.



Строительство первого этапа на ул. Георгия Димитрова, 74а завершится до конца августа и застройщик приступит к сбору необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию. Строительство второго этапа завершится в конце текущего года.



Проблема обманутых дольщиков в Самарской области - на особом контроле главы региона. Полностью решить вопрос долгостроев в губернии планируется в этом году.



В прошлом месяце ключи от квартир после 13 лет ожидания получили 168 семей в Тольятти.

Фото: пресс-служба Правительства СО