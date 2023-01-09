Епископ Нестор совершил Божественную литургию в тюремном храме ИК-16 УФСИН СО

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Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор совершил Божественную литургию в тюремном храме во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы ИК-16 УФСИН России по Самарской области.



В богослужении Владыке помогали: председатель отдела по тюремному служению Тольяттинской епархии протоиерей Александр Чекменев, настоятель храма во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы ИК-16 УФСИН региона протоиерей Глеб Вечелковский, руководитель миссионерского отдела Тольяттинской епархии иерей Виталий Коршунов, а также диаконы и певчии.



За Литургией молились более 30 человек, в их числе начальник колонии подполковник внутренней службы Евгений Сидоров, личный состав учреждения и осужденные. 23 человека причастились Святых Христовых Таин.



В мероприятии принял участие заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Максим Мищенко, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

Фото: пресс-служба УФСИН СО