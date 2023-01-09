Епископ Нестор совершил Божественную литургию в тюремном храме ИК-16 УФСИН СО

Я нашел ошибку
Главные новости:
Возбуждено уголовное дело.
В Рачейском лесничестве лесничий принял  лесозаготовительные работы за взятку
Огонь унес жизни двух человек.
С начала года в губернии произошел 91 пожар
Камнев создал более 20 изобретений, реализованных в разработках ОКБ «Новатор», а также выступил соавтором более 300 научно-технических эскизных проектов.
Разработчик ракет «Калибр» Павел Камнев умер на 86-м году жизни
Среди них — специалисты первичного звена здравоохранения, сотрудники скорой помощи, ‍а также медики, работающие в сельской местности и отдаленных районах.
Правительство России установило специальные выплаты для медиков дефицитных специальностей
Госавтоинспекция СО рекомендует участникам дорожного движения заранее планировать свой маршрут и выбирать альтернативные пути объезда.
ГИБДД СО: на улице Ново-Садовой в районе Постникова Оврага затруднено движение транспорта
Несколько дней назад один из сыновей выходил с ней на связь, рассказав о проблемах в материальном обеспечении.
"Ждем с победой домой": Дмитрий Азаров помог матери с поиском сыновей после обстрела по Макеевке
Обсудили оперативную обстановку после праздников и планы работы органов исполнительной власти в новом году.
Виктор Кудряшов провел еженедельное оперативное совещание облправительства
Продолжительная малоподвижность способствуя развитию и обострению целого спектра заболеваний у взрослых и детей.
Врачи напоминают самарцам: физическая активность снижает риски болезней сердца и сосудов
Наверх
Самара  -30 °C, Тольятти  -30 °C
Курсы валют ЦБ РФ:
USD 70.34
-1.64
EUR 75.66
-0.42
Об агентстве Контакты Реклама на сайте
Лента новостей
Экономика
Политика
Общество
Стоп коронавирус КОРОНАВИРУС
Строительство
Благоустройство
Муниципалитет
Спорт
Закон и порядок
День ПОБЕДЫ
В стране
В мире
Об агентстве
Контакты
Реклама на сайте
Мероприятия
В зале Союза художников России откроется выставка "Голоса старой Самары"
Вечер камерной и органной музыки “Метаморфозы русской и европейской музыки" приглашает самарцев
Дмитрий Азаров обсудил с руководством Минобороны РФ вопросы помощи военнослужащим из Самарской области
Весь список
  • Персональные данные
Образование Культура Здравоохранение Мода Туризм Мир домашних животных

Епископ Нестор совершил Божественную литургию в тюремном храме ИК-16 УФСИН СО

9 января 2023 16:47
216
За Литургией молились более 30 человек.

Епископ Тольяттинский и Жигулёвский Нестор совершил Божественную литургию в тюремном храме во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы ИК-16 УФСИН России по Самарской области.

В богослужении Владыке помогали: председатель отдела по тюремному служению Тольяттинской епархии протоиерей Александр Чекменев, настоятель храма во имя великомученицы Анастасии Узорешительницы ИК-16 УФСИН региона протоиерей Глеб Вечелковский, руководитель миссионерского отдела Тольяттинской епархии иерей Виталий Коршунов, а также диаконы и певчии.

За Литургией молились более 30 человек, в их числе начальник колонии подполковник внутренней службы Евгений Сидоров, личный состав учреждения и осужденные. 23 человека причастились Святых Христовых Таин.

В мероприятии принял участие заместитель начальника УФСИН полковник внутренней службы Максим Мищенко, сообщает пресс-служба УФСИН СО.

 

Фото:   пресс-служба УФСИН СО

Добавить комментарий

Введите своё имя
Допускаются тэги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки на YouTube (http://youtube.com/watch?v=VIDEO_ID)
Добавляя свой комментарий Вы автоматически соглашаетесь с Правилами модерации.
Прикрепить файл
Прикрепить фотографии (jpg, gif и png)
Код с картинки:*
В центре внимания
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
9 января 2023  14:00
Ночью и утром 10 января местами в Самарской области ожидается мороз -40С
313
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
9 января 2023  10:17
Госавтоинспекция Самарской области настоятельно рекомендует автомобилистам воздержаться от поездок за пределы региона
812
Он доставил военнослужащих, которые были ранены при ударе по Макеевке и проходили лечение в ростовском госпитале.
8 января 2023  22:48
На Самарскую землю приземлился второй борт с военнослужащими из ростовского госпиталя
699
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
7 января 2023  12:39
Первые 45 бойцов доставлены из ростовского госпиталя на самарскую землю
882
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
7 января 2023  11:15
Дмитрий Азаров поздравил православных земляков с Рождеством
726
Весь список