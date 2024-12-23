Эндокринолог: безопасная суточная норма икры  - четыре чайные ложки

133

Злоупотребление икрой может привести к отекам и повышению артериального давления, поэтому не следует пренебрегать суточной нормой, объем которой составляет четыре чайные ложки. Об этом заявила эндокринолог медицинской компании «СберЗдоровье» Дарья Пронина в беседе с «Лентой.ру», сообщает gazeta.ru.

«Рекомендованная суточная доза икры составляет примерно 20-25 г, или четыре чайные ложки», — отметила она.

Врач рекомендовала сочетать икру с легкими и нежирными продуктами, в частности, со свежим луком, зеленым салатом и лимоном, поскольку они обогащают ее вкус и помогают лучше усваивать полезные вещества.

Кроме того, Пронина посоветовала хранить икру в герметичной упаковке в холодильнике при температуре не выше +4 °C, чтобы она не потеряла свои питательные свойства. Употребить продукт следует в течение нескольких дней после покупки, добавила она.

Фото: pxhere.com