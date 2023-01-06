«Елка желаний»: полицейские региона исполняют заветные мечты детей

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В рамках благотворительной акции «Елка желаний» множество детей в Самарской области в новом году стали счастливее и получили подарки, о которых мечтали.

Начальник МО МВД России «Похвистневский» полковник полиции Юра Алекян присоединился к Всероссийской благотворительной акции "Ёлка желаний" и помог исполнить мечты троих ребят. Полковник полиции снял с «Елки желаний» письма Елизаветы, которая загадала мозайку, Матвея, попросившего у волшебника самокат и Софии, мечтавшей о большой кукле.

Полковник полиции, вручая ребятам подарки, отметил: «Ёлка желаний» - очень добрая новогодняя акция, уже ставшая традицией. Очень важно, что каждый может почувствовать себя волшебником и исполнить новогодние желания детей, которые оказались в трудной жизненной ситуации».

С новогодней ели, установленной в «Комплексном центре социального обслуживания населения Восточного округа» города Отрадного, заместитель начальника отдела – начальник отделения по делам несовершеннолетних отдела МВД России по городу Отрадному майор полиции Евгений Едифанов, снял письмо, в котором было желание 6-летнего Ивана. Мальчик любит свободное время проводить за постройкой игрушечных домов, дорог, и поэтому решил попросить на Новый год необычный конструктор.

Евгений Александрович решил исполнить детскую мечту, пригласив Ивана вместе с папой в реабилитационный центр. Полицейские подарил мальчику конструктор и пожелал крепкого здоровья, успехов в учебе и отличных каникул, сообщает пресс-служба ГУ МВД СО.

Фото: ГУ МВД СО