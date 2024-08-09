Электронный сервис «Предоставление копий учредительных документов» разработан ФНС РФ в помощь бизнесу

168

Электронный сервис «Предоставление копий учредительных документов» разработан Федеральной налоговой службой России в помощь бизнесу.

Сервис дает возможность налогоплательщику бесплатно и всего за несколько минут в режиме онлайн получить копии учредительных документов юридических лиц и внесенных в них изменений. Ранее учредительные документы можно было получить только при обращении в налоговые органы с запросом.

Сервис поможет налогоплательщику:

найти и посмотреть в отношении конкретного юридического лица список содержащихся в ЕГРЮЛ документов, которые можно получить в электронном виде;

выбрать из предложенного списка документы для их получения в электронном виде;

в случае, когда юридическое лицо действует на основании типового устава, получить информацию о номере типового устава с возможностью скачать типовой устав;

сэкономить время и деньги – не нужно посещать налоговую и оплачивать госпошлину;

получить документы в удобное время – сервис доступен круглосуточно;

быстро проверить контрагентов – доступ к документам открыт для всех заинтересованных лиц.

Онлайн-сервисом может воспользоваться любое заинтересованное лицо, пройдя авторизацию через единый портал «Госуслуги». Результатом предоставленной услуги станут электронные копии запрашиваемых документов, заверенные усиленной квалифицированной подписью налогового органа, что подтверждает подлинность документов при их использовании.

За первые четыре месяца работы сервиса «Предоставление копий учредительных документов» пользователи получили уже свыше 97 тыс. электронных копий необходимых документов, сообщает пресс-служба УФНС России по Самарской области.