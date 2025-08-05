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Эксперт рассказала, какой пляж безопаснее — галечный или песчаный

5 августа 2025 20:54
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Песчаные и галечные пляжи существенно различаются по уровню риска заражения и распространения бактериальных и грибковых инфекций.

Песчаные и галечные пляжи существенно различаются по уровню риска заражения и распространения бактериальных и грибковых инфекций, рассказала «Газете.Ru» старший преподаватель кафедры биотехнологии и промышленной фармации РТУ МИРЭА Мария Золотарева.

«Песчаные пляжи представляют собой пористую среду, способную удерживать органические загрязнения, включая остатки пищи, экскременты животных и биологические жидкости. Мелкие частицы песка создают благоприятные условия для размножения бактерий, таких как кишечная палочка, стафилококки и энтерококки. Кроме того, песок может служить резервуаром для яиц гельминтов, особенно в местах, где выгуливают животных. Наиболее уязвимой группой являются дети, которые активно контактируют с поверхностью пляжа, а также люди с ослабленным иммунитетом», — объяснила она.

Галечные пляжи менее подвержены микробному загрязнению, так как поверхность камней гладкая, а морская вода свободно циркулирует между камнями, способствуя естественному самоочищению. Согласно исследованиям, уровень микробной обсемененности прибрежной воды у галечных пляжей на 30–40% ниже, чем у песчаных.

«Однако важно учитывать, что микробиологическая безопасность пляжа зависит не только от типа покрытия, но и от санитарного состояния территории, наличия инфраструктуры, регулярности уборки и качества водообмена», — сказала эксперт.

Чтобы снизить риски, рекомендуется отдыхать на оборудованных и регулярно обрабатываемых зонах отдыха и носить пляжную обувь, особенно на песке. По возможности стоит избегать контакта с песком при наличии повреждений на коже и обязательно соблюдать правила гигиены, резюмировала специалист.

 

Фото:  pxhere.com

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